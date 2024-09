Quattro viareggini Europei. ItalBeach al via ad Alghero

Ci sono quattro viareggini nella Nazionale italiana di beach soccer che proprio ieri sera ha iniziato ufficialmente la propria avventura europea ad Alghero, in Sardegna, dove è cominciata la Superfinal di Euroleague 2024. Gli azzurri sono campioni in carica e vogliono difendere il titolo conquistato appena un anno fa: cosa mai avvenuta nelle due precedenti occasioni in cui ci eravamo presentati col titolo vinto 365 giorni prima (due quarti posti nel 2006 e 2019 dopo i successi dell’anno precedente). Come viareggini anziché i soliti 6 ce ne sono 2 meno: i 4 convocati dal commissario tecnico Emiliano Del Duca sono infatti il portiere torrelaghese Leandro Casapieri del Pisa Beach Soccer e i 3 giocatori di movimento del Viareggio Beach Soccer Gianmarco Genovali, Tommaso Fazzini e Alessandro Remedi.

I grandi assenti sono il portiere Andrea Carpita che per motivi di lavoro ha dovuto salutare la Nazionale (sperando che il suo sia solo un “arrivederci“ al 2025) ed il difensore Luca Bertacca che purtroppo si è fatto male ad un ginocchio ma è comunque rimasto aggregato al gruppo. Carpita e Bertacca per altro sono gli unici beacher azzurri rimasti a giocare nel Viareggio Calcio (in Eccellenza) mentre Fazzini è sceso in Promozione all’Urbino Taccola. Remedi invece è nel Pietrasanta in Promozione e Genovali nel Fratres Perignano in Eccellenza (e ovviamente per un po’ non saranno a disposizione delle loro squadre di club nel calcio a 11).

Ieri c’è stato l’esordio dell’ItalBeach contro l’Estonia nella prima gara del girone A.a seguire oggi il match contro la Germania e domani contro la temibile Spagna. Le prime due classificate di ciascuno dei tre raggruppamenti e le due migliori terze accederanno ai quarti della massima competizione continentale per nazionali. Nel girone B ci sono Moldova, Svizzera, Bielorussia e Francia. Nel C Portogallo, Polonia, Danimarca e Cechia. Da venerdì la fase a eliminazione diretta, domenica le finali.

Il Viareggio BS è una delle due squadre di club italiane che danno alla Nazionale (campione d’Europa e vice-campione del mondo in carica) il maggior numero di giocatori per questi Europei in corso ad Alghero.