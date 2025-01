Querzoli, breve illusione. Un ottimo set, poi la resa

Una Querzoli coraggiosa ma in piena emergenza – out Pirini e Peripolli, influenzati e sostituiti rispettivamente da Nick Kunda e D’Orlando – ci prova e s’illude, ma alla distanza deve inchinarsi alla Nova Volley Loreto 2014, corsara di rimonta al Ginnasio sportivo 1-3 (25-19, 16-25, 23-25, 18-25). Forlì incassa il secondo stop consecutivo e gira la boa di metà campionato all’ottavo posto (+4 sulla zona rossa).

Approccio aggressivo di Mariella e compagni, che spingono al servizio e sviluppano un gioco fluido con attacchi veloci e incisivi. Bigarelli rapisce la scena: super spike e pallonetto irriverente (12-8), poi due ace di Kunda jr e un muro appenninico di Camerani spalancano l’abisso: 15-8. Loreto sbaglia l’inverosimile, Forlì ne approfitta e si dilegua: 18-10. Quindi amministra il tesoretto e s’impone con un graffio di Camerani dai 9 metri.

Secondo parziale sui binari dell’equilibrio fino a quota 6, quando entra in temperatura Torregiani, che fa incetta di punti: 6-8 e 7-12. Loreto si giova delle magie del proprio libero tascabile, specialista in pancake, e taglia la corda. Bigarelli sbatte sul muro (a tre) del pianto (9-14), poi stessa sorte capita a Soglia: 11-16. La Nova Volley avanza con passo sicuro e, complice un primo tempo calamitoso di Nick Kunda, pareggia il computo dei set: 16-25.

Reazione Querzoli al cambio campo: 5-3 e 8-5. Loreto non si fa impressionare, risale e perviene al pareggio (10-10) con una diagonale euclidea di Paco Nobili. Qui ha inizio un balletto punto a punto che si protrae fino al 22 pari, quando un primo tempo feroce di Ujkaj e una diagonale faraonica di Alessandrini danno l’abbrivio al 23-25.

Quarto parziale in bilico fino a metà del guado (15-16), poi la truppa di coach Gerry Iurisci alza i tacchi e, complici le cortesie per gli ospiti, se ne va: 16-20 e 17-22. La Querzoli tira i remi in barca e cede il passo, Torregiani tira uno ‘scaldabagno’ e scatena la festa lauretana.

Querzoli: Mariella 5, N. Kunda 5, Rondoni ne, Bendi, Bolognesi ne, Bigarelli 24, Casamenti, Camerani 10, Berti (L), D’Orlando 8, Soglia 6. All.: G. Kunda.