Querzoli in gran spolvero. Il Titano steso in tre set

Bastano 75’ alla Querzoli per sbriciolare il Titano 3-0 (25-13, 25-22, 25-12). Forlì sul velluto al Ginnasio sportivo, al termine di un match mai in discussione; tre punti che valgono il settimo posto a quota 14. Priva di Benvenuti e in serata no, la Promopharma si è schiantata contro un muro impenetrabile.

Mariella e soci scattano bene dai blocchi e impongono un ritmo infernale. Bigarelli mette alla frusta la difesa sammarinese, che va subito in tilt (3-0 e 6-2). Forlì prende il largo e coach Ricci ferma tutto. Invano, Perché Pirini sale in cattedra: primo tempo massiccio e ace nella zona di conflitto. Poi è il muro Querzoli a scavare l’abisso (14-7), inibendo ogni tentativo di riavvicinamento del Titano. Che si smarrisce, commette errori marchiani e sprofonda: 17-8, colpito da una sventola di Camerani. Mariella-show con un tocco no-look di seconda, poi un murissimo su Bernacchini è il preludio al 25-13 griffato Soglia.

Al cambio campo è sempre Forlì a dettare l’andatura: 3-0, 5-2 e 8-5. San Marino sbanda e la Querzoli dilaga. Lungolinea gagliardo di Peripolli, muro doloroso di Pirini e la Promopharma è doppiata: 18-9. A una certa, però, la sonda spaziale capta segnali di vita sul pianeta Titano. Controbreak 19-14 e 20-16; nel mezzo, Rondelli si fa ammonire per proteste. Poi Bernacchini pianta due chiodi e scrive 22-20. Forlì soffre, ma raccoglie le forze e s’impone in volata: 25-22.

Una sola squadra in campo nel terzo set, e non è la Promopharma. Querzoli avanti 4-2 e 8-5, con una slash sfruttata da Peripolli. San Marino spadella e si sparpaglia, Bigarelli tira mine e fa il vuoto: 14-8 e 16-9. Forlì maramaldeggia: diagonale di Peripolli (20-10) e muro marmoreo (l’ennesimo) su Kiva, che, irritato, manda al diavolo i mastri edìli locali. Un pallonetto soffice e una palla appoggiata di Bigarelli completano il trionfo: 25-12.

Querzoli Forlì: Mariella 3, Pirini 9, Bigarelli 21, Camerani 5, Berti (L), Peripolli 10, Soglia 7, Bendi. All.: G. Kunda.

Marco Lombardi