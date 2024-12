Raffaello Motto in Serie A1 2025 con la campionessa olimpica Darja Varfolomeev

La Raffaello Motto disputerà la Serie A1 2025 di ginnastica ritmica niente meno che con la campionessa olimpica Darja Varfolomeev, oro lo scorso agosto ai Giochi di Parigi, che proseguirà con il suo rapporto con la società viareggina, con cui parteciperà al massimo campionato a squadre per il terzo anno consecutivo.

Con il trionfo a 5 cerchi, la 18enne tedesca si è consacrata come fuoriclasse assoluta della disciplina, impreziosendo un personale palmarès già ricchissimo, con svariati trionfi a livello mondiale ed europeo.

Nel 2023 e 2024, grazie ad una serie di esibizioni eccellenti valse punteggi altissimi, ha portato la Motto a laurearsi vice-campione d’Italia. Il suo contributo non si è però rivelato prezioso solo in termini di risultati: Varfolomeev si è infatti inserita in un gruppo ormai consolidato senza far pesare il suo status di campionessa, riuscendo a integrarsi al meglio con le compagne e lo staff tecnico.

"Non possiamo che essere felici e orgogliosi per la permanenza di Darja – commenta Donatella Lazzeri, direttrice tecnica della Motto – avere in squadra una campionessa olimpica è un autentico privilegio. La sua presenza, oltre a permetterci di essere ancora più competitivi, assicura lustro al nostro movimento. Ci teniamo a ringraziare lei e la sua coach Yuliya Raskina per aver voluto andare avanti insieme".

Intanto la Motto lunedì terrà un grande evento al PalaBarsacchi in Darsena a Viareggio portando in scena uno “spettacolo ginnico“ dalle 17.30 circa con tutti i suoi atleti fino ai più piccolini e le più piccoline.

A fine dello scorso mese di novembre la Motto aveva preso parte con una nutrita delegazione all’edizione 2024 del Gran Prix della ginnastica, a Genova. Chiara Badii e Sofia Sicignano hanno partecipato con la squadra nazionale italiana di ritmica, mentre il gruppo Gymnaestrada è stato invitato dalla Federazione avendo partecipato alla rassegna mondiale di Amsterdam e quella europea di Bodo in Norvegia.

Le due campionesse della Motto, seguite dalla direttrice tecnica Donatella Lazzeri e dall’allenatrice Francesca Cupisti, sono state protagoniste di un’esibizione con la squadra nazionale femminile (medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici di Parigi) sulle note di “Sogna, Ragazzo, Sogna” di Roberto Vecchioni. Da settembre sono entrambe impegnate in una serie di collegiali all’Accademia federale di Desio.