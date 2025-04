Rally Città di Modena confermato: programma rivisto per il funerale di Papa Francesco

La quarantaduesima edizione del Rally Città di Modena si farà, nel rispetto di quanto stabilito dal Coni ed Aci Sport nei riguardi del funerale di Papa Francesco e nel rispetto di tutte le istituzioni, comuni, equipaggi iscritti, preparatori, meccanici e tutto l’indotto locale, esercizi commerciali e alberghi in primis, che avrebbe avuto un negativo contraccolpo dall’eventuale annullamento della manifestazione. L’organizzatore della competizione, la Rally Team New Turbomark in collaborazione con Aci Modena, ha rimodulato il programma, privandosi delle prove speciali a Prignano sulla Secchia messe in programma nella giornata di sabato, data del funerale del Santo Padre. Sarà introdotto un ulteriore passaggio, la domenica, sulla prova speciale di ’Valle’. La partenza domenica alle ore 09:01 dal Museo Ferrari a Maranello, sede anche d’arrivo. "Con la morte del Santo Padre – spiega Vincenzo Credi presidente di Aci Modena – e le indicazioni ricevute su come comportarsi nella data dei funerali da parte del Coni e di Aci Sport, assieme a Rally Team New Turbomark, abbiamo riprogrammato la gara".

Giampaolo Grimaldi