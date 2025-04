Rally Città di Modena: il ritorno a Maranello con partenza dal Museo Ferrari

Si comincia ad entrare in clima pre gara a pochi giorni dalla disputa del rinato Rally Città di Modena, in programma dal 25 al 27 aprile, ad opera di Aci Modena e New Turbomark Rally Team.

Venerdì 25 aprile piazza Libertà a Maranello, cuore pulsante della manifestazione, ospiterà le fasi di verifica tecnica e sportiva, che si protrarranno anche nella giornata di sabato dalle ore 8:30 alle ore 12:30. Partenza della gara, sempre il 26 aprile, dalle ore 16 dal Museo Ferrari, mentre sarà la tradizionale prova speciale di Barighelli, nel comune di Prignano, a fare la prima selezione fra i pretendenti alla vittoria con due passaggi: uno alla luce del sole alle ore 16:33 ed il secondo con le suggestive fanaliere accese sui cofani delle vetture alle ore 20:34. Riordino notturno al Museo Ferrari, a Maranello, dove le vetture ripartiranno domenica 27 aprile alle ore 09:01 per fare ritorno alle 15:37 dopo aver disputato la prova di Ospitaletto e quella di Valle, ripetendole due volte ciascuna. Tutto pronto per questo gradito ritorno di una competizione che mancava da quattro anni. "Ringrazio gli amici di New Turbomark, la Provincia, le istituzioni, gli sponsor e tutti coloro che hanno permesso questo ritorno – ha spiegato Vincenzo Credi –, ci tenevo molto a riprendere il Rally Città di Modena. Abbiamo appena terminato anche un corso da commissari e ci stiamo impegnando per riportare eventi motoristici a Modena, fra cui la Mille Miglia".

"Per noi è l’anno zero - racconta Giuseppe Zagami di New Rally Turbomark –, ci ha voluto fortemente Vincenzo Credi e con l’Aci di Modena abbiamo organizzato una gara con prove conosciute e una logistica già nota in altre edizioni. Abbiamo un luogo emozionante come Maranello che sarà sede di verifiche, partenza ed arrivo, i riordini a Prignano Sulla Secchia e Serramazzoni oltre al controllo a timbro nell’affascinante Castelvetro. Le prove sono tecniche e differenti fra loro. Barighelli fornirà già una prima classifica, aggiungendo un secondo passaggio in notturna che regalerà ancora più spettacolo e qualche difficoltà agli equipaggi. Ospitaletto promuoverà gli equipaggi più coraggiosi e veloci, mentre Valle esalterà più la guida tecnica. Un percorso per tutti i gusti con paesaggi molto belli ed il Museo Ferrari a fare da sfondo al palco partenza ed arrivo dove saliranno per prime le vetture moderne, successivamente le storiche e le auto classiche, nuova categoria istituita quest’anno. Ringrazio Vincenzo Credi, Aci Modena, prefettura, questura, Provincia, i comuni interessati e chi ha collaborato per far tornare la gara in vita".

"Siamo davvero lieti di ospitare nuovamente sul nostro territorio il Rally Città di Modena, che torna a Maranello dopo le edizioni del 2019 e del 2021, seguitissime da tanti appassionati e non solo – ha spiegato il sindaco Luigi Zironi – la manifestazione apre di fatto una nutrita serie di eventi motoristici previsti per il 2025, dalla primavera all’autunno. Maranello, con i suoi luoghi più iconici ed evocativi del mito Ferrari, vuole continuare ad essere protagonista nella celebrazione del motorsport e nella valorizzazione del proprio patrimonio culturale legato ai motori, del quale ci sentiamo custodi per vocazione e per passione. Saremo il ‘quartier generale’ dell’evento: le auto si raduneranno qui prima e dopo la gara. Per tutti, appassionati e curiosi, ci sarà la possibilità di ammirare le vetture da vicino, e la presenza di tanti visitatori, degli equipaggi e di tutte le persone al loro seguito rappresenteranno un’ulteriore occasione per le attività commerciali e ricettive locali. Saranno inoltre ricordati i piloti Nicola Zandanel e Lorenzo Gilli, entrambi maranellesi: poterli ricordare tutti assieme, in un contesto che per loro era così familiare, sarà davvero qualcosa di speciale per la nostra comunità".

Da ricordare che, oltre a Lorenzo Gilli e Nicola Zandanel, saranno assegnati onorificenze in ricordo di Romano Gozzi, storico preparatore d’auto geminiano, e Stefano Serri, appassionato di rally ed amico di tanti piloti modenesi.