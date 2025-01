Rally. Dakar 2025 nel deserto dell’Arabia Saudita, nuova avventura per il prignanese Ceci

Nuova avventura per il prignanese Paolo Ceci che affronterà i deserti della Dakar 2025 in Arabia Saudita in programma da oggi al 17 gennaio con un percorso di otto mila chilometri nel deserto. Fra le tappe in programma due saranno decisive e faranno selezione: la Tappa da 48 ore del 5 e 6 gennaio di novecentosessantasette chilometri e la Tappa Marathon del 8 gennaio in cui non si potrà usufruire dell’assistenza esterna ai veicoli.

Paolo Ceci affiancherà l’italiano Eugenio Amos, equipaggio ormai affiatato e vincente, a bordo di un buggy MD Optimus. "Siamo molto determinati – ha spiegato Ceci – la macchina va molto bene, ben preparata, il team è collaudato e l’obiettivo, con un buggy come il nostro a sole due ruote motrici, sarebbe quello di entrare nei primi venti equipaggi assoluti oltre a cercare di vincere la categoria, anche se non sarà facile. Con Eugenio Amos c’è un ottimo affiatamento e cercheremo di dare il massimo, consci che sarà un’edizione molto difficile, con un percorso dove il navigatore farà la differenza".

Giampaolo Grimaldi