Rally della Fettunta: La Ferla e Matteuzzi trionfano di nuovo su Skoda Fabia R5

Un bis annunciato e ampiamente meritato. Dopo il trionfo dello scorso anno i sancascianesi Alessandro La Ferla e Giacomo Matteuzzi su Skoda Fabia R5 Jag Sport griffata Gima si sono ripetuti vincendo il 45° Rally della Fettunta organizzato dalla Valdelsa Corse che si è disputato nello scorso fine settimana sulle strade del Chianti.

Attendisti nelle prove del sabato, i due leader della corsa si sono scatenati il giorno dopo quando, fin dal mattino, hanno dato strappi decisivi sulle strade bagnate dalla pioggia notturna. Sia Riccardo Gatti che l’altro pretendente alla vittoria, Luciano D’Arcio, si sono ritirati per danni meccanici nell’insidiosa quarta prova speciale di Pietracupa.

Secondo posto, con un ritardo di 26"8, per il bresciano Flavio Brega, con Sauro Farnocchia alle note, anche loro su Skoda; terzo per Paolo Segantini e Matteo Innocenti a 55"4 su Vw Polo Gti gommata Mrf, autori di una gara costante sempre ai vertici e senza sbavature di rilievo.

Per La Ferla, questa è la gara della maturità agonistica e del riscatto che lo hanno portato a conquistare un successo di grande valore dopo il fuori strada e il ricovero in ospedale avvenuti nel corso del recente Rally di Scandicci.

"Alla prima prova speciale – confessa - ho pianto dalla paura. Partivo con sopra le spalle l’incidente di Scandicci, ma anche dopo aver ricevuto l’affetto di tanti e centinaia di messaggi di incoraggiamento che mi chiedevano non solo come stavo ma anche di rivedermi correre presto. Non li ho delusi, d’altronde Giacomo (Matteuzzi, il navigatore, ndr) mi aveva detto che se avessi tirato troppo, sarebbe sceso dalla macchina. Ci ho messo testa, e anche piede, e ho vinto. Complimenti agli avversari; rispetto al 2023 c’è stata più battaglia e questa vittoria mi dà più soddisfazione della prima".

Il XVII Rally storico è stato vinto invece dall’equipaggio della Valdelsa Corse formato da Massimiliano Fei e Dimitri Pistolesi su Peugeot 205 Gti 1.9, che si è imposto sull’Audi Quattro di Elio e Rebecca Tinello De Caneva, secondi a 3“3, e sulla Porsche 911 Sc di Bianco-Vezzaro, terzi a 18“7.