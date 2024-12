Rally di Modena 2025: il ritorno dopo quattro anni con doppia validità

Con la definizione delle date dei vari campionati da parte di Aci Sport, il Rally di Modena adesso ha una data certa, sabato 26 e domenica 27 aprile 2025, che sancisce di fatto il ritorno dopo quattro anni dei rally in territorio modenese, ma che ha anche un sapore ’antico’, dato che la prima edizione della gara si disputò proprio nell’aprile del 1972 grazie alla vecchia Modena Corse e Franco Donini.

La competizione geminiana riparte con un’importante doppia validità: la gara per vetture moderne farà parte della Coppa Rally di Zona Emilia Romagna - Marche - Umbria, mentre la manifestazione per auto storiche rientrerà nel Trofeo Rally di Zona Emilia - Toscana - Sardegna.

Grande la soddisfazione in Aci Modena per questo importante riconoscimento a partire dal presidente Vincenzo Credi che ha fortemente rivoluto portare in vita la gara. "Siamo entusiasti del ritorno del Rally Città di Modena sulla scena rallistica nazionale – ha commenta Credi –, lo avevamo promesso ed oggi possiamo dire, con soddisfazione, di aver onorato l’impegno. L’evento, affidato alle capacità organizzative di Rally Team New Turbomark, ripartirà con entusiasmo dopo uno stop obbligato di alcuni anni e farà ancora leva sulla tradizione e su qualità che i nostri soci apprezzeranno, essendo loro la priorità del nostro ente. Il mio ringraziamento e quello di Automobile Club Modena va a tutti i comuni coinvolti in questo rinnovato progetto".

Il ritorno del Rally di Modena è anche dovuto all’impegno della New Turbomark Rally Team, società siculo - piemontese impegnata da anni ad organizzare gare in Piemonte, Lombardia e Sicilia a cui, da quest’anno, si è aggiunta l’Emilia col rally modenese interamente ’messo in piedi’ dalla struttura del presidente Claudio Zagami. "Siamo felici ed onorati di essere stati scelti da Automobile Club Modena e dal suo presidente Vincenzo Credi per l’organizzazione di un appuntamento che non ha certo bisogno di presentazioni – spiega Zagami –. Vogliamo fortemente che Maranello sia fulcro della gara, rendendo ancora più forte il legame tra sport e tradizione automobilistica".

Il ritorno della competizione ha già creato curiosità ed interesse fra i piloti locali e c’è già chi sta ’affilando le armi’ come Andrea Dalmazzini (foto), pavullese già vincitore nel 2018 ed ultimo modenese a salire sul podio. "Sicuramente è un incentivo a fare bene. Il rally ha un valore promozionale dei luoghi coinvolti, ottima opportunità per fare conoscere il territorio".

Giampaolo Grimaldi