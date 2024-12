Rally Il Ciocchetto 2023: novità e premi speciali per l'edizione natalizia

Si lavora in questi giorni al "Ciocco" per allestire l’edizione numero 33 del Rally "Il Ciocchetto", in programma sabato 21 e domenica 22 dicembre prossimi, nel solco di una tradizione che vuole questa gara "natalizia" di fine stagione agonisticamente sempre combattuta.

Una delle novità più evidenti è l’introduzione, nella giornata di sabato 21 dicembre, dello shakedown. Doppio e consecutivo, uno nella parte alta della tenuta del "Ciocco" e l’altro in basso, sulle due prove, ripetute tre volte, che costituiranno, poi, la prima tappa. Quattro, invece, i passaggi sulle altre due prove speciali che compongono la seconda e conclusiva tappa della domenica, con premiazione finale sul palco.

Al di là della classifica finale dei vincitori, ci saranno altri riconoscimenti: a cominciare dal Memorial Maurizio Perissinot, consistente in un trofeo artistico quanto prestigioso che, dal 2004, è dedicato al ricordo del grande navigatore e indimenticabile "Icio". Viene consegnato al navigatore primo classificato. La famiglia di Maurizio non manca mai alla sua assegnazione ed è un riconoscimento ambito da ogni copilota.

Altro premio, in tema con le festività, viene assegnato alla vettura giudicata più "natalizia", vale a dire con la livrea o l’addobbo valutato il migliore da una votazione che verrà lanciata, nei giorni della gara, sulle pagine social Cioccorally.it. E ogni anno non manca davvero la fantasia a tanti equipaggi iscritti al "rally di Natale".

Infine non saranno al via del "Ciocchetto" le macchine storiche. Le scarse adesioni hanno suggerito ai responsabili di rinunciare. Un progetto, però, solo rinviato.

Lo scorso anno vinse il "Ciocchetto" il lucchese Rudy Michelini, con Luca Spinetti alle note, a bordo della Skoda Fabia Evo9 Rally2, vincendo ben tredici prove speciali sulle sedici totali. Grande lotta per gli altri gradini del podio e, alla fine, l’aveva spuntata, per soli 48 centesimi di secondo, il massese Gabriele Ciavarella, con Michele Perna al fianco, sempre su Skoda Fabia Rally2, davanti al reggiano Gianluca Tosi, con Berni, su Skoda Fabia Evo di Gima Autosport.