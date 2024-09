Rally, Pontedera in prima fila

Riparte la stagione dei motori a Pontedera. Il settembre pontederese ha già tre eventi motoristici in programma: domani fa tappa in città il Rally di Casciana Terme con una prova speciale che si terrà tra piazza del mercato e una passerella in centro, domenica 15 è il giorno della gara di minienduro mentre domenica 22 settembre è la volta del raduno dei Ciao.

"A buon titolo Pontedera sta nell’associazione Città dei Motori – le parole dell’assessore Alessandro Puccinelli – non solo per le attività legate alla Vespa ma un insieme di eventi motoristici tra cui il Rally di Casciana Terme che quest’anno torna in città per la seconda volta dopo il successo dell’anno scorso. Torna in piazza del mercato per la quale siamo riusciti a trovare una convivenza con il mercato settimanale". Domani sera la 42esima edizione del Rally di Casciana Terme con i suoi 113 iscritti si apre con la super prova speciale che si terrà nell’"arena motori" pontederese, in piazza del mercato. Un evento che come lo scorso anno è intitolato alla memoria di Giovanni Doni, rallista pontederese che ha partecipato alla manifestazione negli anni d’oro rimanendo poi vittima di un incidente sul lavoro. Doni, indimenticato da tutti gli appassionati, verrà ricordato in un momento particolare con la moglie e i figli. Per questa prova è stato disegnato un anello per fare spettacolo che i concorrenti dovranno percorrere tre volte. Questa volta ci saranno anche le auto storiche. La prima auto partirà alle 19.40 e passerà da viale Italia e dal piazzone. Per tutta la sera in piazza del mercato, dove è allestito il parco assistenza con una tribunetta, ci sarà food, drink e tanti motori accesi. "Lo scorso anno fu una scommessa – dice Eugenio Leone, vicepresidente nazionale Anci Città dei Motori – quest’anno torniamo per bissare il successo. Questi eventi ci servono per promuovere il territorio, coinvolgere appassionati e sviluppare la nostra vocazione motoristica". Un evento divenuto ormai una tradizione. "Abbiamo iniziato nel 1965, il rally e Casciana sono diventati una cosa sola – dice Franco Nannetti del comitato organizzatore Laserprom 015 – dalle nostre strade sono passati i più grandi campioni mondiali".

Luca Bongianni