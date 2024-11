Rally Un grande Bolzani al Lessinia Historic

Il Lessinia Historic ha fatto da palcoscenico ad un finale di stagione pirotecnico da parte del modenese Alessandro Bolzani, che si è meritatamente conquistato un secondo posto di categoria e la vittoria di classe fra le vetture di cilindrata 2.0 preparate gruppo A due ruote motrici nel Trofeo Rally di Zona 2 Nord Est. Per Bolzani non c’è mai stato nulla di scontato in questa stagione, partendo dalla perdita del proprio caro amico e preparatore Lorenzo Gilli arrivando all’incognita vettura da utilizzare, con la propria Opel ferma in garage con un motore rotto e tanti punti interrogativi. La tenacia del geminiano, unita alla passione per il motorsport che nella Motor Valley si respira a pieni polmoni, ha permesso ad Alessandro Bolzani di inanellare una serie di prestazioni da podio nelle tre gare precedenti il Lessinia, rispettivamente Valsugana e Piancavallo oltre al Rally del Veneto, riuscendo ad arrivare ai nastri di partenza del Rally Lessinia pronto a giocarsi il tutto per tutto. Partendo dall’affidabilità della propria Opel Kadett GSI e da un navigatore d’esperienza come Marco Aldini, Bolzani è riuscito a conquistare la vittoria di categoria nel Trofeo Rally di Zona 2 Nord Est 2024 ed il secondo posto di classe nella gara veneta. "Sono molto contento di questo risultato che ripaga di tutti gli sforzi che ho compiuto e per il lavoro del gruppo di amici che mi ha aiutato in questo anno molto difficile – ha spiegato emozionato Alessandro Bolzani – dedico questa vittoria al mio amico Lorenzo Gilli, al figlio Alex e alle persone che mi hanno sostenuto in quest’avventura. Un grazie a Fabrizio, Dodo, Marco, Daniele, Carmelo, Simone, Alessandro, Luca, Andrea, Giampaolo oltre ai partner che mi hanno permesso di correre, Della Casa Reti e FDstore, la scuderia Sport e Comunicazione e la mia famiglia che mi è sempre stata vicina". Trasferta da podio anche per il maranellese Lorenzo Grani, a Genova nella Finale Nazionale della Coppa Italia, classificatosi terzo sia di classe sia fra le due ruote motrici e secondo del Trofeo Pirelli due ruote motrici oltre ad un buon ventesimo posto assoluto assieme alla navigatrice Samanta Grossi su Peugeot 208. "Sono soddisfatto – dice Grani – pur sapendo molto bene di poter migliorare. Ringrazio la mia famiglia, gli sponsor, la scuderia Pintarally, la mia navigatrice Samanta, Fabrizio Baldini mio primo navigatore che fa sempre tanta strada per seguirmi e infine nota di merito al team Miele Racing a partire da Riccardo e Erika, Ricu, Diego, Andrea, Alessandro, Davide, Emiliano, Roberto che sono tutti i meccanici che ci hanno seguito in questo campionato portandoci una Peugeot 208 competitiva, affidabile e mettendo a nostra disposizione le loro competenze tecniche. Ringrazio anche chi ha fatto il tifo per noi".