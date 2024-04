Rambaldi, che peccato. In Ungheria arriva quarto

Una delusione europea per Luca Rambaldi. Nell’ultima giornata dell’Europeo assoluto, svoltosi sulle acque del Maty-ér, bacino alle porte della città universitaria di Szeged (Ungheria), l’equipaggio del ferrarese con Matteo Sartori non conquista una medaglia, restando distante dal podio. La cronaca della gara di ieri vedeva l’equipaggio azzurro con Luca Rambaldi e Matteo Sartori partire in corsia sei. Al via è la Spagna che parte subito in avanti più velocemente, con Romania, Germania e Italia a ruota. Nella prima parte di gara tutti hanno oltre quaranta colpi di partenza. Prima dei 500 metri iniziali la Romania balza al comando dopo aver superato la Spagna, con l’Italia al passaggio del primo intertempo sesta. Prima dei mille metri sono sempre Romania, Spagna e Germania a dividersi le posizioni da podio, con l’Italia pericolosamente sesta, che continua ad attaccare per risalire dal groviglio delle retrovie. Una gara che vede la Romania saldamente al comando, seguita ai 1500 metri da Germania, Spagna e Norvegia al quarto posto. Negli ultimi 500 metri il doppio azzurro rabbiosamente aumenta il ritmo di gara e risucchia il distacco di Grecia e Norvegia, piazzandosi al quarto posto, ma troppo distante dalla Germania, terza, dopo essere stata superata negli ultimi metri dalla Spagna, seconda, mentre a vincere è la Romania.

In archivio l’appuntamento europeo ora la nazionale si ritroverà, dal 2 al 21 maggio, a Varese per continuare la preparazione sia per le qualificazioni olimpiche e paralimpiche, che si terranno a Lucerna dal 19 al 21 maggio, e sia per la seconda prova di Coppa del Mondo prevista, sempre in Svizzera sul Rotsee, dal 24 al 26 maggio. Si tratterà di altri appuntamenti ufficiali, in cui il ferrarese Luca Rambaldi continuerà nel proprio sogno di raggiungere le olimpiadi di Parigi.

Mario Tosatti