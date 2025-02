Rari a Roma per il riscatto. Minetti: "E adesso grinta"

Dopo la severa sconfitta (7-14) della scorsa settimana alla Nannini di Bellariva nello scontro classico col Posillipo la Rari Nantes Florentia, nella quindicesima giornata di A1 – la seconda di ritorno -, cerca oggi il riscatto a Roma (ore 17) contro la Vis Nova Pallanuoto. All’andata, dopo aver subito per oltre metà gara, i biancorossi vinsero di misura (10-9) con una rete segnata dall’olandese Hofmeijer a 1’08” dal termine. Da allora a oggi la squadra romana è balzata al 5° posto in classifica con 24 punti frutto di otto vittorie e sei sconfitte, e una differenza reti positiva con 155 gol fatti e 143 subiti.

La Rari, invece, dopo un avvio di stagione in scioltezza (due vittorie e un pareggio nelle prime tre partite), sta pagando la minore esperienza – è neopromossa nella massima serie dopo tre anni di A2 – rispetto a molte altre formazioni ed è decima a 14 punti con quattro sole vittorie, due pareggi e otto sconfitte; negativo anche il conto dei gol a favore (130) rispetto a quelli contro (191).

La gara di oggi, quindi, è assai impegnativa per il “sette” di Luca Minetti che dovrà far tesoro degli errori commessi con il Trieste e il Posillipo: le due sconfitte più recenti, nelle quali non scese in vasca con l’approccio giusto e, soprattutto, fallì molte occasioni con l’uomo in più. L’allenatore è assai chiaro in proposito: "Dobbiamo renderci conto di quelli che siamo e che se giochiamo con più equilibrio, con maggiore convinzione e più grinta possiamo dare noia a tutti, altrimenti corriamo il rischio che gli avversari – non tanto quelli più forti come Brescia, Pro Recco e Savona che sono di un’altra categoria, ma tutti gli altri – ci mangino in un sol boccone".

Da tener presente, fra l’altro, che anche a Roma affronterà la gara agguerrita dopo la sconfitta di una settimana fa con l’Ortigia Siracusa per 14-8.

Nota positiva per i gigliati è che il top scorer Stefano Sordini continua a segnare – attualmente è nono nella classifica dei marcatori – e che scenderà in vasca col morale a mille dopo la convocazione da parte del commissario tecnico nella Nazionale maggiore.

Franco Morabito