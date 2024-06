Rari alla prova del fuoco. Crotone sulla strada dell’A1

Per la Rari Nantes Florentia è la prova del fuoco: dopo tre anni di attesa e la beffa dello scorso anno quando mancò di tagliare il traguardo solo sulla linea del finish questa volta non può (deve) fallire). Stasera, con inizio alle 19.30 alla piscina Nannini di Bellariva andrà in scena gara-1 dei playoff promozione contro l’Auditore Crotone che, dopo aver chiuso al secondo posto la regular season del girone sud del campionato di A2, nelle semifinali ha liquidato il Chiavari in due partite. Il settebello biancorosso arriva a questo appuntamento nelle condizioni ideali per concludere al meglio la sua stagione trionfale, con 20 vittorie e due pareggi su 22 partite e la netta vittoria – anche in questo caso in due sole gare – nei confronti della Lazio nelle semifinali playoff.

La squadra ha piena consapevolezza delle sue possibilità ma sa anche benissimo che ogni partita fa storia a sé e che dovrà continuare con il massimo della concentrazione e della grinta agonistica; l’ha sempre fatto durante tutto l’anno, anche contro avversarie di gran lunga più deboli, a maggior ragione dovrà farlo soprattutto ora, nelle due (o tre, se si dovesse arrivare alla ‘bella’) gare che restano e che non consentono errori. Luca Minetti è fiducioso, questa sembra essere la volta buona ma da tecnico ormai esperto e responsabile predica prudenza: "Finora abbiamo fatto molto ma non tutto, dobbiamo fare un ultimo sforzo, la parola ‘fine’ potrà essere scritta solo dopo questa finale".

Il Crotone è una squadra granitica, con una buona difesa e un attacco che sa affondare. Ma per i biancorossi non un cliente impossibile, tenuto anche conto del fatto che la Rari vanta quest’anno la miglior differenza reti di tutti e due i gironi, ha un portiere saracinesca come Cicali e un top scorer come Sordini con un senso del gol fuor del comune. Gara-2 si giocherà a Crotone mercoledì 5 e l’eventuale spareggio di nuovo a Firenze sabato 8; l’augurio è che la stagione possa concludersi con l’A1 anche per brindare ai 120 anni che la Rari compie proprio quest’anno.