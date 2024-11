Rari, il derby più difficile. Dopo il ko arriva Bologna

Dopo la sconfitta casalinga, prevedibile e quindi del tutto indolore, della settimana scorsa contro la capolista Brescia, nella quinta giornata del campionato di A1 la Rari Nantes Florentia, quinta in classifica con 7 punti frutto di due vittorie e un pareggio, scende di nuovo in vasca oggi alle ore 18 alla Nannini di Bellariva contro la Akker Team di Bologna con tutte le carte in regola per tornare al successo. La squadra emiliana, infatti, è al quintultimo posto in classifica con 3 punti in quattro partite, 35 gol fatti e 49 subiti. Il settebello biancorosso, fra l’altro, ha metabolizzato meglio e più rapidamente di quanto non fossero le previsioni il passaggio dalla A2 alla massima categoria nella quale, ovviamente, non può ancora competere con le big essendo la squadra composta prevalentemente da giovani promettenti ma a corto di esperienza al confronto con molte altre che invece annoverano nei propri ranghi atleti di grande valore.

La Rari, infatti, chiarisce Luca Minetti, l’ex portiere che, dopo aver allenato a lungo le giovanili, la guida da quattro anni e l’ha portata in A1, "è una squadra sbarazzina, con alcuni giocatori di esperienza e molti giovani che avranno la grande opportunità di affrontare gli avversari più forti a livello internazionale". "Ma questo vale anche per me che dovrò competere con allenatori molto più esperti", aggiunge.

Tornando alla partita di oggi, la Rari, oltre a una difesa solida e a un centrovasca che dà garanzie, potrà contare su un attacco super, con 39 reti segnate, e una varietà di giocatori che sanno andare concretamente a rete. Fra questi: il top scorer della squadra Stefano Sordini, 21 anni, quarto nella classifica marcatori con 12 reti, Tim De Mey (7), Giacomo Bini (6) e Carlo Di Fulvio (4); fra gli altri realizzatori, anche il difensore Tommaso Turchini (3).

D’altra parte, non è un caso che proprio la compattezza e la poliedricità di questa squadra le abbia permesso di restare imbattuta per 38 partite consecutive e che la sconfitta che ha interrotto questa lunga striscia sia arrivata ad opera del Brescia: una delle big, autorevole candidata allo scudetto che, a partire dal 2012, ha vinto un campionato (2021) e si è piazzata per ben dodici volte (di cui nove consecutive) al secondo posto.

Franco Morabito