Rari in vasca: obiettivo continuità. Chemeri: "Ora vietato fare calcoli"

Dopo la salutare vittoria della scorsa settimana a Genova con l’Iren Quinto che ha fatto seguito a quattro sconfitte consecutive la Rari Nantes Florentia, nella nona giornata della A1, torna in vasca oggi alle 15 alla Nannini di Bellariva per affrontare il Telimar Palermo che con 10 punti affianca i biancorossi a centro classifica. Nonostante l’entusiasmo per il recente successo che ha risollevato il morale alla formazione di Luca Minetti, la partita non si presenta affatto agevole per i padroni di casa perché quella palermitana è una squadra di consolidata esperienza che lotta ogni anno per le posizioni di vertice e che, rispetto alla Rari, vanta anche una miglior differenza reti, con un attacco più prolifico (80-71) nonostante il gigliato Stefano Sordini che è fra i top della classifica marcatori con 18 reti, e una difesa più ermetica (86-113).

"Per noi è una gara importante che arriva dopo una vittoria pesante che ci ha ridato ossigeno dopo un mese difficile in cui abbiamo affrontato le migliori squadre del torneo come Savona, Brescia e Pro Recco - afferma il capitano biancorosso Giovanni Chemeri -. Da ora in avanti ci saranno una serie di testa a testa stimolanti e alla nostra portata, a partire da questa gara contro il Palermo: una squadra che in questi ultimi anni ha occupato le posizioni alte in classifica. Per noi sarà una prova del nove ma vogliamo affrontare la sfida senza troppi calcoli facendo valere la ritrovata serenità e il fattore campo. Ci aspettiamo una piscina piena e un pubblico caloroso".

A questo appuntamento la Rari si presenta al completo, con Massimiliano Cicali fra i pali e il resto della squadra agguerrito per centrare un risultato utile a far muovere la classifica che al momento la vede al sestultimo posto, a + 9 sul fanalino di coda Onda Forte Roma, e quindi in linea con gli obiettivi di inizio stagione che erano quelli di concludere il campionato – il suo primo dal ritorno in A1 dopo tre anni di A2 – con una tranquilla salvezza. Dirige il duo Pinato-Brasiliano; il match verrà trasmesso in diretta streaming su www.facebook.com/italia7tv.

Franco Morabito