Rari Nantes, brutto ko. Trieste la vince di forza

PALLANUOTO TRIESTE15RARI NANTES FLORENTIA8

TRIESTE: Lazovic, Podgornik 1, Petronio 1, Pavic, Marziali 2, Sedlmayer, Manzi 2, Mezzarobba, Razzi 1, Draskovic 6, Liprandi, Mladossich 2, Oliva, Casavola. All. Mirarchi.

FLORENTIA: Cicali, Chemeri, Stocco, Di Fulvio 3, De Mey, Calamai, Turchini, Hofmeijer 1, Sordini, Benvenuti 1, Bini 2, Mancini 1, Gioia, Tprvosky. All. Minetti.

Parziali: 5-1, 4-2, 4-2, 2-3

Note – Sup. num.: Trieste 4/9 + 3 rigori (uno fallito), e Florentia 2/10 + un rigore fallito. Cicali para un rigore a Manzi a 7’05’’ del quarto tempo. Espulso il tecnico Minetti (F) nel secondo tempo.

Ultima giornata del girone di andata, a Trieste la Rari Nantes Florentia subisce una pesante sconfitta, incapace di reagire alla onda d’urto dei triestini che hanno avuto in Draskovic la loro punta di diamante. I padroni di casa vanno a rete dopo appena 37’’ dal fischio d’inizio con Podgornik che sfrutta con freddezza l’occasione con l’uomo in più. Poco dopo raddoppiano con Draskovic; Di Fulvio a 3’49’’ riduce le distanze ma Trieste riprende la corsa e con Manzi, ancora Draskovic e Petronio chiude la prima frazione a +4.

Il secondo tempo si apre con una bella realizzazione di Bini in superiorità ma Draskovic riporta la sua squadra in vantaggio; la Rari Nantes è in affanno, a 5’30’’ De Mey fallisce un rigore, Di Fulvio riaccende la speranza ma Razzi e Manzi chiudono sul 4-2. Stesso risultato nel terzo quando Trieste prende il largo; i biancorossi rincorrono con le reti di Mancini e Di Fulvio ma gli avversari sembrano ormai irraggiungibili.

L’ultimo parziale segna un 2-3 a favore dei gigliati che con Bini, Hofmeijer e Benvenuti rispondono alla doppietta di Mladossich. Il bilancio di questa prima parte della stagione: quattro vittorie e due pareggi in 13 partite e il decimo posto in classifica generale è comunque abbastanza positivo per la squadra gigliata al ritorno nel massimo campionato di pallanuoto dopo tre anni trascorsi in Serie A2.

C’è da dire, però, che a questo punto se la squadra vuol mantenersi in salvo deve assolutamente tornare a far punti, magari già da sabato prossimo quando riceverà la visita del Posillipo col quale pareggiò proprio all’esordio della stagione nella prima partita di campionato.

Franco Morabito