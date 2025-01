Rari Nantes da applausi: "Sarà una bella stagione"

Ottima la prima. E’ una Rari Nantes che vince e convince quella che inizia, nel migliore dei modi il campionato di serie A2 femminile di pallanuoto.

All’esordio la rinnovata e ringiovanita formazione di Andrea Posterivo si impone 15-10 sullo Sport Center Parma, al termine di una sfida condotta dall’inizio alla fine e a tratti giocata benissimo da Veronica Perna e compagne.

Avanti 5-1 al primo break, le Rarigirls tengono benissimo la vasca confermando le qualità di un gruppo che il giusto mix tra giovanissime di belle speranze ed elementi di esperienza e qualità.

Eccellente Elisa Fiorini in porta, al rientro in vasca, straordinaria capitan Perna autrice di 4 reti, mentre la dominatrice della sfida è Alessia Mazzia. Il centroboa della Rari Nantes chiude con 6 reti, concretizzando la grande mole di gioco creata dalle compagne.

Una squadra che trova fantastiche risposte dall’olandese Carolina Hendrika Slagter, autrice di 3 reti e semplicemente immarcabile per le rivali e dalla giovane Nela Mesterova che chiude con una doppietta e tante giocate di grande classe.

Al di là delle reti, c’è da rimarcare però l’ottima prestazione collettiva di tutta la squadra che in attacco trova ottime soluzioni e che in difesa, con Morselli spietata marcatrice del centroboa avversario, non lascia scampo a Parma.

"E’ stato un buon esordio – sottolinea coach Posterivo –. Volevamo iniziare bene specie davanti al nostro pubblico e la risposta delle ragazze è stata perfetta. Sappiamo che siamo solo all’inizio e che dobbiamo e possiamo fare molto di più, ma non posso che essere soddisfatto per la prova delle ragazze".

Poi il coach bolognese, all’ottavo anno sulla panchina della Rari, analizza la sfida con Parma e parla del gruppo.

"Siamo partiti bene, sfruttando le occasioni a favore e scavando subito il gap decisivo, quel 5-1 è stato decisivo. Il nostro organico è composto da qualche giocatrice esperte e tantissime ragazze del nostro vivaio. Con Parma due giovanissime come Alice Ferrigno e Beatrice Marzaduri hanno fatto il loro esordio in A2. Loro e tante altre che sono dietro sono all’inizio di un percorso di crescita che ci aspettiamo e su cui come società puntiamo molto".

Il prossimo avversario si chiama Tolentino, a sua volta vittorioso nel derby marchigiano sul Moie. "Sarà una trasferta delicata, le conosciamo per averle affrontate in precampionato, ma domenica sarà tutta un’altra sfida. Tolentino è una squadra grintosa che ha conoscenza della vasca stretta su cui gioca. Le ragazze dovranno essere brave a fare il nostro gioco, continuando il buon percorso iniziato domenica".

Le altre gare: Lions Napoli-Volturno 10-10, Vis Nova Roma-Civitavecchia 10-17, Moie-Tolentino 13-17.

La classifica: Civitavecchia, Rari Nantes Bologna, Tolentino 3; Volturno e Lions Napoli 1; Moie, Parma e Vis Nova Roma 0.