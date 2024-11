Rari Nantes e quella voglia di stupire. Posterivo: "Sarà un torneo stimolante"

Girone Sud doveva essere e girone Sud sarà. Parma esclusa, l’altra emiliana che al pari della Rari Nantes è stata inserita nel girone Sud di serie A2 di pallanuoto, in vista del campionato la formazione del confermatissimo Andrea Posterivo guarda a quelle che saranno le lunghe e impegnative trasferte che l’attendono. Manca ancora molto all’inizio del campionato, il cui via verrà dato il 19 gennaio con il derby casalingo, allo Sterlino, proprio con Parma, poi via al tour per l’Italia.

Si comincia dalla tappa marchigiana di Tolentino il 26 gennaio e da quella di Napoli, con le Lions la settimana successiva il 2 febbraio. Seguiranno la sfida interna con la Vis Nova Roma del 9 febbraio, quella in casa delle marchigiane del Moie il 16, di nuovo in casa il 23 con la corazzata Civitavecchia e infine a chiudere il girone di andata il 2 marzo contro le campane del Volturno.

Dal 16 marzo, dopo una settimana di sosta per eventuali recuperi, via al girone di ritorno con il derby con Parma e con una tirata fino al 13 aprile con la sfida interna con il Moie. A maggio le ultime sfide: il 4 a Civitavecchia e l’11 in casa con Volturno chiuderanno la prima parte.

In base alla classifica poi la prima del girone si qualificherà alla finale promozione, seconda e terza alla semifinale playoff, scambiate con le squadre dell’altro girone di A2, il Nord. L’ultima di ciascun girone retrocederà in B, mentre sesta e settima, ancora incrociate con le squadre dell’altro girone, giocheranno i playout salvezza.

"Girone stimolante e per certi versi tutto da scoprire, sono curioso di vedere la reazione delle nostre atlete alle prese con trasferte impegnative sia per la logistica sia per il valore dell’ avversario – commenta coach Posterivo – sarà un campionato da vivere giornata dopo giornata con curiosità e voglia di stupire".

Intanto in vista dell’inizio della stagione dopo oltre un mese di preparazione sabato la squadra scenderà in vasca per il primo test amichevole.

Alle 14,30 allo Sterlino arriva il Tolentino per un primo interessante appuntamento che si ripeterà ben presto anche in serie A2. C’è in ogni caso curiosità per vedere le rarigirls scendere in vasca per un primo test dopo una lunga fase di preparazione. Seguirà la sfida in programma il 7 dicembre con la Florentia, mentre il trittico di sfide si chiuderà il 15, sempre alla piscina Sterlino che ospiterà tutte e tre le partite di precampionato, stavolta contro il Como formazione del girone Nord di A2 e retrocessa quest’anno dall’A1.

Il calendario: Rari Nantes-Parma (andata 19 gennaio, ritorno 16 marzo), Tolentino-Rari Nantes (26 gennaio, 23 marzo), Lions Napoli-Rari Nantes (2 febbraio, 30 marzo), Rari Nantes-Vis Nova Roma (9 febbraio, 6 aprile), Moie-Rari Nantes (16 febbraio, 13 aprile), Rari Nantes-CIvitavecchia (23 febbraio, 4 maggio), Volturno-Rari Nantes (2 marzo, 11 maggio).