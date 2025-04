Rari Nantes Florentia brilla nei campionati italiani di nuoto artistico

La Rari Nantes Florentia, prima in Toscana e fra le top d’Italia, non è solo nuoto e pallanuoto – ai vertici anche con quella paralimpica – ma è protagonista pure nel nuoto artistico confermandosi l’unica società a livello nazionale a competere ai massimi livelli in tutte le discipline acquatiche. La conferma arriva dai campionati italiani assoluti invernali di Riccione dove si è piazzata quindicesima in una manifestazione di altissimo livello tecnico nella quale i fiorentini hanno dovuto affrontare avversari in gran parte di maggiore esperienza. Un risultato di assoluto prestigio è arrivato dal quintetto gigliato misto composto da Ginevra Borselli, Sole Lenzi, Chiara Lillian James Panero, Leonardo Perini e Giada Taverniti, che è stato in grado di scalare ben sei posizioni rispetto all’edizione estiva, e ben dieci in appena un anno.

Artefice di questa sorprendente progressione è Anna Bonito, ex sincronette e oggi capo allenatrice e punto di riferimento del nuoto artistico rarino insieme alle allenatrici Gaia Fregnani, Alice Ceccantini e Arianna Fortuna. Nella prima giornata di gare il duo misto composto da Borselli e Perini ha chiuso in nona posizione con un punteggio di 108.6525 guadagnandosi il pass per la finale. Nella seconda, spazio alle prove individuali che hanno fatto registrare ancora buone prestazioni di Borselli e Perini i quali, al debutto nella specialità di coppia, hanno concluso la prova con un promettente nono posto e un punteggio complessivo di 162.1526.

Nell’ultima giornata di gare lo stesso Perini ha bissato l’esordio nella finale del solo maschile con il decimo posto con 111.9176 punti mentre Borselli, insieme a Taverniti, hanno gareggiato pure negli obbligatori, premiate entrambe con una valutazione al di sopra dei 71 punti che vale la qualificazione alla fase estiva degli Assoluti.

Franco Morabito