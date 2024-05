Rari Nantes Florentia in finale playoff A2: imbattuti verso il ritorno in A1

Alla Rari Nantes Florentia sono bastate due sole partite per liquidare la Lazio nelle semifinali e accedere alle finali dei playoff con legittime ambizioni di centrare quest’anno, dopo tre stagioni di attesa, il ritorno in A1. Alla vittoria per 12-6 ottenuta alla piscina Nannini di Bellariva il settebello allenato da Luca Minetti ha bissato a Roma con un altro successo per 6-5, questa volta col minimo scarto ma mai messo in discussione nel corso delle quattro frazioni (0-1, 2-2, 2-3, 1-0) solo l’ultima delle quali ha visto prevalere i padroni di casa. La formazione biancorossa si presenta così alle gare di finale (al meglio delle 2 su 3) col rango di unica imbattuta dell’A2 nel corso dell’intera stagione. L’ultima avversaria che la Rari capolista del girone nord incontrerà nella corsa verso l’A1 sarà Crotone, seconda classificata del girone sud alle spalle del Napoli, che in semifinale ha eliminato Chiavari, anch’essa in due sole partite (18-17 e 24-23). Volata decisiva: sarà importante partire bene in gara-1 che i biancorossi avranno il vantaggio di giocare alla Nannini sabato 1 giugno alle 20.45; gara-2 è invece in programma a Crotone mercoledì 5 e l’eventuale ‘bella’ a Firenze sabato 8: ultime due (o tre, al massimo) gare di una stagione trionfale che ci auguriamo possa concludersi al top.

f. m.