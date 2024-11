Rari Nantes in vasca con la Iren

Dopo quattro sconfitte consecutive subite ad opera di avversarie più forti la Rari Nantes Florentia torna in vasca oggi alle 18 in Liguria contro un’avversaria più abbordabile: la Iren Genova Quinto, che l’appaia al nono posto in classifica con 7 punti. Nonostante le battute d’arresto la squadra biancorossa di Luca Minetti ha dimostrato di poter tenere testa a squadre del suo stesso livello; anzi – come afferma l’allenatore – affrontare giocatori di eccellenza è un’occasione utile per crescere dal punto di vista mentale e per acquisire esperienza, soprattutto per una formazione, come quella gigliata, che è composta in buona parte da giovani. La Rari, fra l’altro, ha messo in mostra finora grinta e carattere e vanta nelle proprie fila un centrovasca come il ventunenne Stefano Sordini che con 16 reti all’attivo occupa l’ottava posizione nella classifica dei marcatori.