Rari Nantes: Pasqua di riposo prima della volata playoff in serie A2 femminile

Sarà una Pasqua di riposo quello che attende la Rari Nantes. Dopo le fatiche delle ultime settimane, il campionato di serie A2 femminile di pallanuoto si ferma per riprendere, con gli ultimi 2 turni, dal 4 maggio. La Rari Nantes arriva alla sosta reduce da quattro vittorie consecutive e in momento positivo che ha riportato la formazione di Andrea Posterivo al quarto posto a -3 dalla coppa delle seconde Parma-Volturno. Dopo i successi con Tolentino, Napoli, Vis Nova Roma, Veronica Perna e compagne hanno affrontato e battuto 14-4 Moie. Anche contro le marchigiane le ragazze della presidente Rosa Gambardella hanno confermato qualità e solidità. Due ottimi portieri come Galbani e Fiorini, un gruppo giovane, ma con alle spalle esperienze importanti e tante giovanissime, prodotti del vivaio, in grande crescita, in casa Rari si è creato un bel mix per una squadra che continua a stupire. La sfida contro Moie è stata l’occasione per il tecnico Posterivo di dare spazio alle giovani che hanno risposto in maniera brillante. L’obiettivo di centrare un posto playoff è alla portata, anche se serve uno sforzo ulteriore nelle ultime due partite.

Il 4 maggio la Rari Nantes sarà impegnata a Civitavecchia in casa della prima della classe, mentre l’11 Perna e compagne ospiteranno allo Sterlino, quel Volturno che è secondo. La classifica: Civitavecchia 29; Parma e Volturno 27; Rari Nantes Bologna 24; Napoli Lions 19; Tolentino 12; Vis Nova Roma e Moie 1. In casa Rari sarà una Pasqua di riposo anche per la formazione maschile. I ragazzi di Antonio Viola nell’ultimo turno hanno sconfitto Vicenza 9-7 centrando l’aritmetica certezza della permanenza in serie B e riportandosi a -1 dalla zona playoff. A tre turni dal termine del campionato, la prossima trasferta del 26 aprile a Torino nella vasca della seconda forza del proprio girone, potrebbe essere decisiva in chiave playoff.