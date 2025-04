Rari Nantes sfida Vis Nova a Roma: obiettivo playoff in serie A2 femminile

E’ una Rari Nantes a caccia di conferme anche lontano dal fortino della piscina Sterlino quella che questo pomeriggio alle 14.30 (dirige Costantino) scende in vasca a Roma per affrontare la Vis Nova nella 11^ giornata di serie A2 femminile.

Reduce dalle ottime prestazioni e dalla doppia vittoria con Tolentino e Napoli Lions, la formazione di Andrea Posterivo è attesa dal confronto con le capitoline in piena corsa per evitare l’ultimo posto in classifica. Nella vasca della piscina Santa Maria, si sfidano due squadre che, per motivi diversi, tengono molto al confronto di quest’oggi. La Vis Nova padrona di vasca è in piena zona retrocessione, la Rari Nantes invece è in piena lotta per conquistarsi un posto al sole in vista dei prossimi playoff e, in attesa dei prossimi scontri diretti, vuol rimanere agganciata al treno delle squadre che la precedono, visto anche lo scontro diretto tra Civitavecchia e Volturno.

I punti in palio valgono così tanto per le due squadre che si affronteranno in un incontro che si annuncia aperto e avvincente. Intanto a Novi Sad, dove sono impegnati con la nazionale italiana Under 15 nella Easter Cup, che si conclude oggi, i due giovani campioni della Rari Nantes, Federico Masetti e Filippo Gori si stanno facendo onore dimostrandosi, partita dopo partita, all’altezza della situazione, con ottime prove.

Le altre gare di serie A2: Civitavecchia-Volturno, Napoli Lions-Tolentino, Moie-Parma.

La classifica: Civitavecchia 25, Parma 24, Volturno 23, Rari Nantes Bologna 18, Napoli Lions 13, Tolentino 12, Vis Nova Roma e Moie 1.