Rari Nantes travolgente . L’A1 non è un miraggio

R.N. FLORENTIA

11

R.N. L.AUDITORE

5

R.N. FLORENTIA: Cicali, Generini 1, Stocco, C. Di Fulvio 4, De Mey 1, Calamai 1, Turchini, Cardoni 1, Chemeri, Benvenuti 2, Sordini 1, A. Di Fulvio, Gioia, Mancini. All. Minetti.

R.N. L. AUDITORE: Ruggiero, Chiodo, Abela, Zovko, Candigliota, Tkac 2, Giacoppo, Spadafora, Lapenna, Privitera 2, Orlando 1, Caliogna, Palermo, Marrazzo. All. Arcuri.

Arbitri: Roberti Vittory – Piano

Parziali: 6-1, 2-0, 1-3, 2-1 , Sup. num.: Florentia 4/12, Auditore 0/11+ 1 rig.

FIRENZE – La devastante onda d’urto della Rari Nantes Florentia travolge l’Auditore Crotone nella prima gara dei playoff promozione che si è giocata alla Nannini di Bellariva e mette una seria ipoteca per il salto in A1. In una finale è raro assistere a una superiorità così netta di una squadra sull’altra ma in questa occasione il settebello biancorosso – unica squadra imbattuta di tutta la A2 nel corso dell’intera stagione – ha dimostrato di avere un potenziale esplosivo come dimostra il fatto che ha mandato in gol ben sette giocatori diversi (Carlo Di Fulvio top scorer con 4) contro i tre dei calabresi. Il primo gol, dopo 1’09“ dall’inizio, è di Di Fulvio, Privitera pareggia su rigore ma dopo appena 24“ la Rari torna avanti con Benvenuti dando il via ad una raffica di marcature che fra la fine del primo tempo e l’inizio del terzo producono una striscia di ben 7 gol a zero.

Sul punteggio di 8-1 i gigliati prendono fiato e lasciano sfogare gli avversari tenendo però sotto controllo la gara. E quando, dopo 1’34“ dall’inizio dell’ultima frazione il crotonese Privitera mette a segno la quinta rete dei suoi, i padroni di casa riaccendono i motori e con Carlo Di Fulvio e Benvenuti chiudono i giochi fra gli applausi degli oltre trecento spettatori presenti e lo sguardo compiaciuto del ct della Nazionale Sandro Campagna. Gara-2 è in programma mercoledì 5 alle 14.30 a Crotone; se la Rari di Luca Minetti dovesse ripetersi festeggerà in Calabria, dopo tre anni di attesa, il ritorno in A1.

Franco Morabito