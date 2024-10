Rari tutta cuore e orgoglio. In rimonta sulla Vis Roma

RARI NANTES FLORENTIA

10

ROMA VIS NOVA

9

FLORENTIA: Cicali, Chemeri, Stocco, C. Di Fulvio 1, De Mey 2, Calamai, Turchini 1, Cardoni 1, Sordini 1, Benvenuti 1, Bini 2, Hofmeijer 1, Gioia, Bambi. All. Minetti.

ROMA: Correggia, Ciotti, Poli 2, Agnolet, Di Corato, Grossi 1, Penava 3, Salipante, Viskovic 1, Smiljevic 2, Spione, Antonucci, Castrucci, Cicchetti. All. Calcaterra.

Arbitri: Colombo - Nicolosi.

Parziali: 1-3, 0-2, 4-3, 5-1.

Note – Superiorità numemerica: Florentia 8/15, Roma 4/10. Spettatori: 350 circa.

FIRENZE - La partita che non ti aspetti che inizia male e finisce in gloria. Dopo il pareggio di Napoli col Posillipo, nella seconda del campionato di A1 la Rari Nantes Florentia esordiva davanti al suo pubblico, alla Nannini di Bellariva, contro la Vis Roma: un altro avversario ostico, come lo erano stati i campani. E l’inizio è stato scioccante, con la Roma che sembrava essere l’unica squadra in vasca: subito in vantaggio con Smiljevic, poi il raddoppio con Poli e il terzo gol con Grossi. La Florentia riduceva le distanze con De Mey ma era in affanno, non riusciva a trovare il bandolo della matassa. Ancora più sottotono il secondo tempo, con gli ospiti ancora due volte in gol contro lo zero dei gigliati. A metà gara il passivo di 1-5 ma soprattutto l’incapacità di andare a rete lasciavano prevedere una sonora sconfitta.

A quel punto per la squadra di Luca Minetti, diventata finalmente ’Settebello’, si è accesa la luce; la macchina ha cominciato a carburare, la manovra è diventata più fluida e i tiri hanno finalmente cominciato a centrare il bersaglio. 4-3 per la Rari il terzo parziale con reti di Di Fulvio, Benvenuti, Bini e Turchini, queste ultime due in superiorità numerica. All’ultimo quarto i fiorentini si presentavano con ancora un -3 sulle spalle. Ma ormai erano diventati i padroni assoluti del gioco. E quando sul 9-9 Hofmeijer, l’olandese nuovo arrivato, a 1’08" dal termine l’ha messa dentro la Nannini è esplosa in un urlo di gioia. Prosegue così l’imbattibilità della Rari, l’ultima sconfitta, la subì proprio dai romani il 28 gennaio di un anno fa, quando allora erano entrambe in A2.

Franco Morabito