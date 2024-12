Ravenna Chiefs e Ravens Imola si uniscono per la stagione 2025 con coach Michael Sholars

L’inizio della stagione 2025 dell’American Football nostrano si avvicina sempre più, e per il campionato di Seconda Divisione, si prospetta un’importante novità: i Ravenna Chiefs e i Ravens Imola hanno stretto un patto di collaborazione, decidendo di iscrivere un’unica squadra e intraprendere un percorso comune, col chiaro obiettivo di disputare una regular season di alto livello e puntare più in alto possibile.

Una scelta storica, nata dopo una serie di attente valutazioni da parte di entrambe le dirigenze, con i presidenti Alberto Rigon e Andrea Poggi che si sono più volte confrontati fin dall’estate. Le due società mantengono intatte le proprie anime e identità, con dirigenze e staff che sono concordi in una gestione condivisa di allenamenti e strutture.

I primi allenamenti congiunti stanno aiutando i due gruppi a crescere in confidenza e aggregazione, a conoscere e approfondire schemi e metodi di allenamento, a costruire quella sintonia e quella fraternità che fa spesso la differenza nei momenti caldi di un match.

Proprio pensando al campo, Rigon e Poggi hanno deciso di fare una scelta molto importante per la guida tecnica dei nuovi ChiefsRavens 2025: hanno guardato verso gli Stati Uniti, la patria del football. Così, la scelta finale è ricaduta su Michael Sholars, nativo della Louisiana ma cresciuto in Texas, un vero appassionato del gioco e una guida esperta sul campo, prima come giocatore e in seguito come allenatore e leader tecnico.

Nel suo invidiabile curriculum figurano molteplici esperienze in diversi Paesi del Mondo, impreziosite spesso da risultati importanti e di prestigio: ENFL Coach of the Year 2016 alla guida degli MSA University Tigers (Egitto), cinque Campionati Nazionali conquistati in Danimarca, Germania, Norvegia e Svezia, quattro perfect seasons e quattro stagioni chiuse da imbattuto. Tutto questo gli è valso il soprannome di "The Gold Digger", il cercatore d’oro, un ottimo biglietto da visita per la sua prima stagione come head coach nel campionato italiano.

Mike Sholars si è presentato subito con grande entusiasmo e partecipazione, fin dai primi allenamenti con la squadra, stimolando e motivando i giocatori.