Ravenna Pallanuoto. Un torneo per Allegri

Si avvicina l’inizio della stagione agonistica per Ravenna Pallanuoto, che ha organizzato la sua presentazione ufficiale nei giorni scorsi. Il presidente Cesare Bagnari ha aperto l’incontro presentando i piani e le categorie giovanili alle quali la società parteciperà, in particolare Under 12, Under 14, Under 16 in collaborazione con la società di Faenza, oltre naturalmente alla prima squadra, iscritta al campionato nazionale di Serie C. Alessandro Bustacchini, ex atleta e ora dirigente, ha quindi illustrato le iniziative alle quali la società prenderà parte.

Non è mancato il ricordo del compianto Giorgio Allegri, capitano della formazione di C fino alla stagione 2022-2023, scomparso in un incidente in montagna in agosto, al quale verrà intitolato un torneo che si terrà nel mese di dicembre. All’interno dello staff, non sono mancate le novità fra cui il gradito ritorno di due baluardi come Giancarlo Mazzotti, che quest’anno supporterà Marta Nardella nella gestione della categoria Under 12, e Fabrizio Pirazzini che, dopo qualche anno di assenza dal piano vasca, assumerà il compito ds al posto di Marco Tassi. Completano lo staff tecnico Leonardo Veloce, preparatore atletico e di nuoto, e Mattia Valentini allenatore della categoria Under 16, oltre al nostro confermatissimo mister Vladimir Cukic che in questa stagione, oltre alla guida della prima squadra, si occuperà degli Under 14.