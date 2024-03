Real Forte Querceta sconfitto a Montevarchi. Puniti da un rigore, un’altra beffa allo scadere. E Buglio non ci sta: "Subiamo troppe sviste arbitrali»

Aquila montevarchi

3

real forte Querceta

2

AQUILA MONTEVARCHI (4-2-3-1): Dainelli; Lischi, Stefoni, Cellai, Virgillito; Muscas, Bontempi (32’ st Boiga); Ciofi (42’ st Boncompagni), Vitali Borgarello (27’ st Conti), Rufini (48’ st Artini); Priore (42’ st Keqi), All.: Beoni.

REAL FORTE QUERCETA (4-3-1-2): Gatti, Meucci (41’ pt Bucchioni), Maccabruni, Masi, Giubbolini; Gabrielli (16’ st Flores Heatley), Giuliani (16’ st Apolloni), Pecchia; Michelucci; Pegollo, Podestà (30’ st Betti). All.: Buglio.

Arbitro: Marra di Mantova.

Reti: 2’ pt Lischi, 29’ Podestà, 34’ Rufini; 20’ st Masi, 47’ Rufini (rig).

Note: Espulso al 46’ st Apolloni. Ammoniti Meucci, Pecchia, Rufini, Masi, Bucchioni, Virgillito, Betti. Recupero 2’+5’.

MONTEVARCHI – "Adesso basta". Francesco Buglio alza la voce dopo l’amara sconfitta in casa dell’Aquila Montevarchi. L’episodio che ha fatto andare su tutte le furie il tecnico del Real Forte Querceta è il rigore del 3-2 in pieno recupero. "Stanno succedendo troppi episodi strani, siamo stanchi di subire tutte queste sviste arbitrali che vanificano i nostri sacrifici". La situazione per il Real Forte Querceta si fa veramente difficile: se il campionato finisse oggi, i versiliesi retrocederebbero in Eccellenza, senza passare dai playout. Con cinque gare ancora da giocare, serve un’immediata svolta per acciuffare almeno lo spareggio salvezza.

Inizio da dimenticare. Neanche due lancette di orologio e l’Aquila Montevarchi è avanti grazie a un colpo di testa di Lischi su assist di Rufini. La reazione dei versiliesi è immediata, Podestà conquista un rigore ma dagli undici metri si fa ipnotizzare da Dainelli, decisivo nel respingere anche il tap-in di Pegollo. Poco male perché alla mezz’ora Podestà si fa perdonare firmando il primo pareggio con una bella conclusione dalla distanza. Neanche il tempo di un sospiro di sollievo e il Real Forte è di nuovo sotto: Rufini prende palla al limite e supera Gatti in bello stile. Se c’è una cosa che però non manca al Real Forte Querceta è il carattere. Nel momento più difficile, la squadra trova la forza di reagire e a metà ripresa riacciuffa il pari con l’incornata di Masi. Nel finale arriva l’episodio della discordia: Boiga penetra in area e si lascia cadere a terra dopo un contrasto con Betti: l’arbitro fischia il rigore tra le proteste ospiti. Apolloni viene espulso, Rufini non si fa distrarre e insacca per il definitivo 3-2.