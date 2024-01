Red Scorpion in Giappone: "Sul ring contro i migliori"

Dopo il titolo europeo e quello mondiale Red Scorpion è volato alla volta del Giappone dove resterà per due mesi.

Un lungo tour in terra nipponica con in programma ben sette show, oltre a stage e allenamenti con i migliori atleti orientali e mondiali.

"Faccio tappa a Fukuoka – racconta lo ’scorpione rosso’ –: ho già fatto un combattimento che è andato molto bene. Ci stiamo allenando molto, sono con altri due compagni italiani Jason ’Cannonball’ e Guido Buriani che fanno parte con me del dell’accademia del Bologna Wrestling Team. Stiamo conoscendo tanti grandi esponenti di questa disciplina, che provengono anche dall’Australia oltre che naturalmente dal Giappone. Una bellissima esperienza, finora".

ll Bologna Wrestling Team organizza da anni corsi di pro-wrestling per permettere agli appassionati di questo sport-spettacolo di avvicinarsi alla disciplina in totale sicurezza grazie a corsi che dispongono di allenatori preparati ed esperti con affermata esperienza in Italia e pure Europa.

Tra questi in primis c’è Red Scorpion che calca i ring non solo di tutta Italia ed Europa, ma ormai anche del mondo intero.

"I nostri corsi – spiega lo stesso campione mascherato, alias Fabio Giarratano, siciliano d’origine e trapiantato da tanti anni a Toscanella di Dozza – sono aperti a ragazzi e ragazze di tutte le età, interessati ad avvicinarsi a questo meraviglioso sport-spettacolo in maniera corretta al fine di essere preparati come lottatori e lottatrici, arbitri e volendo anche come figuranti di vario genere. È un sogno da portare avanti e realizzare, come lo è stato per me fino da bambino e ne sono molto soddisfatto".

Intanto l’avventura nipponica di Red Scorpion prosegue con il vento in poppa: "Ringrazio la grandissima star mondiale Tajiri che è stato più volte anche campione mondiale dei pesi leggeri e può vantare un’esperienza di oltre trent’anni nel settore. Devo a lui la mia venuta qui, era stato da noi in Italia dove abbiamo combattuto insieme e diciamo che ha ricambiato il favore".

Fra gli esponenti del Bologna Wrestling Team ci sono King Danza, ’La star del cinema’, Nico Narciso, ’La bellezza ribelle’, Trucker, ’Il camionista’ e il giovanissimo Lello Boy Jones, ’The coolest kid in town’.

La sede dei corsi dell’associazione è in via Romita 2/7, nella palestra del Cab (Club Atletico Bologna).