Redi è ancora il più forte

Giovanni Redi ce l’ha fatta. Il pugile pisano, ex campione del mondo di Muay Thai, ha battuto il giovane Goran Kozul, 50 combattimenti dilettantistici alle spalle, oltre a cinque da professionista, con un successo ai punti. Redi affrontava il 18enne bosnico, che aveva la metà dei suoi anni, in una serata importante nel panorama internazionale, al meglio delle sei riprese. "Per me è stato un incontro veramente molto importante perché l’avversario era tosto e giovane - dichiara Redi a La Nazione dopo la vittoria". Redi ha dovuto fronteggiare un Kozul con numeri invidiabili, in tutti i sensi: "Ciò che mi ha messo in difficoltà è che Kozul fosse molto più alto di me, ben undici centimetri - analizza Redi -. Per chi fa pugilato diventa molto difficoltoso affrontare pugili così. Ogni round che passava aumentava il ritmo, ma posso dire che l’ho vinta di esperienza".

Il pisano infatti ha vinto ai punti, gestendo energie e colpi: "Ho messo a segno tanti colpi forti e questo mi ha permesso di vincere ai punti - prosegue Redi -. Questo combattimento mi ha fatto crescere molto e adesso abbiamo tanti eventi importanti all’orizzonte". In tanti infatti hanno chiamato il pugile e il suo staff per definire i prossimi passi della nuova carriera pugilistica dell’ex campione del Mondo di Muay Thai. "Stiamo valutando una telefonata per combattere in Svizzera a Ginevra - informa Redi -. Abbiamo anche avuto una telefonata per combattere per la terza volta al Fight Club di Pescara, per un altro evento mondiale. Il team, che ringrazio, è molto orgoglioso di quanto abbiamo fatto e stiamo cercando di migliorare ancora con un nuovo percorso. Nessuno ci ha regalato niente per essere dove siamo adesso".

Redi infatti è affiancato da Angelo Zullo, Marcello Bartolomei, Riccardo Frenno e Fabio Turchi, oltre agli sponsor Martinelli, Immo House, Macrame Massaggi, Grimaldi Immobiliare, Bagno Tritone, Punto Radio, Silvio Gervasi e Samovar Viaggi. Il suo procuratore, Davide Bianchi, è stato molto soddisfatto a sua volta per questo successo: "Il futuro sarà ambizioso come sempre e sarà nostro dovere lavorare bene per ottenere il massimo e onorare il nostro pugilato e i nostri tifosi - dichiara Bianchi -. Giovanni Redi continua a vincere e sembra vivere una seconda giovinezza sportiva al fianco del mitico Marcello Bartolomei. Il futuro è roseo".

Michele Bufalino