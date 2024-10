Redi finalmente il grande ritorno sul ring: "Giovanni ha doti atletiche incredibili"

Tutto pronto per il grande match del pugile pisano Giovanni Redi, 36 anni, ex campione del mondo di Muay Thai e attualmente nella categoria supermedi, che si prepara a un grande ritorno sul ring contro il giovane 18enne bosniaco Goran Kozul in una serata di rilievo nel panorama del pugilato internazionale. Il match si svolgerà sabato 26 ottobre a Tolfa, dove Redi sarà impegnato nel sottoclou dell’evento che vedrà protagonista Michael Magnesi, campione del mondo nei pesi superpiuma, contro Darwing Martinez.

Il maestro di Giovanni Redi, Marcello Bartolomei, presenta in match in sei riprese che si svolgerà sabato sera alle 19. "Se si pensa che Giovanni si sta allenando da un anno e ha fatto il suo primo combattimento il 29 settembre 2023, questo sarà già il suo quarto incontro. Se tutto va bene, combatterà anche il 23 novembre a Ginevra e poi il 21 dicembre a Pescara - dichiara Bartolomei -. Giovanni sta dimostrando doti atletiche incredibili". Il maestro è particolarmente sorpreso per come Redi si è reinventato pugile: "Passare da uno sport all’altro con regole diverse non è facile per nessuno, ma lui ci sta riuscendo con volontà e intelligenza - prosegue Bartolomei -. È cambiato completamente da quando è arrivato in palestra. All’inizio non ci avrei mai creduto, ma è stato sorprendente. Non aveva colpi particolarmente esplosivi, ma ora si è affinato. A 36 anni è ancora integro, ma fisicamente dimostra 22 anni. Ha doti da campione, come il coraggio e la gioia di combattere, perché per lui salire sul ring è una felicità".

Sorprende anche la differenza d’età tra i due pugili: "Kozul ha 18 anni, la metà di Giovanni - analizza Marcello Bartolomei -, ma lui potrebbe fare anche 10 riprese, tanto sta bene". La parola passa a Redi, carico per il grande appuntamento: "Ho passato tutta l’estate ad allenarmi e non ho mai smesso dopo la sconfitta con De Lellis che, a livello emotivo e morale non ho percepito come tale, visto come è maturata, ovvero ai punti - asserisce Redi -. Per me quell’incontro è stato di grande crescita e ho lavorato per migliorare ulteriormente". Non ha paura di così tanti incontri in poco tempo l’ex campione del Mondo di Muai Thai: "Sarà un altro bel test di crescita, un match importantissimo. In 60 giorni farò tre incontri, ma chiaramente ogni volta bisogna vedere come ne uscirò dal punto di vista fisico. Si tratta di incontri di altissimo livello e per me questo è fondamentale".

Al fianco di Redi anche una squadra di preparatori e sponsor: "Tutto questo non sarebbe stato possibile senza il mio procuratore Davide Bianchi e il mio team composto da Angelo Zullo, Marcello Bartolomei, Riccardo Frennoe Fabio Turchi - conclude Redi -. Doveroso ringraziare anche tutti miei sponsor come Francesco Martinelli, Immo House, Macrame Massaggi, Grimaldi immobiliare, Bagno Tritone, Punto Radio, Silvio Gervasi e Samovar Viaggi".