Regata d'Altura 2024: Caccia alla Grande Boa Odas-Italia1 nel Mar Ligure

Dopo l’emozionante scoperta in alto mare da parte degli equipaggi durante l’edizione del 2024, si rinnova la caccia alla Grande Boa Odas-Italia1, la boa fantasma. Con partenza stamattina alle 7 sotto le mura di San Pietro e premiazioni domani alle 13, andrà infatti in scena la quarta edizione della regata d’altura ‘La Grande Boa - Trofeo comandante Belloni’, organizzata dalla Lega navale di Lerici insieme a quella di Milano sulla rotta di andata e ritorno tra Porto Venere e la boa oceanografica Odas del Cnr.

Forti della rottura dell’incantesimo, che aveva occultato la Boa Odas nelle prime due edizioni, e della scenografica uscita in mare aperto della flotta dalle bocche di San Pietro l’anno scorso, gli equipaggi si cimenteranno nuovamente nella caccia di quel punto giallo galleggiante, ancorato nello stesso tratto di mare nel quale iniziò l’avventurosa fuga dannunziana del comandante Belloni, pioniere della subacquea, col sommergibile rubato per fini patriottici. Record da battere quello stabilito nell’edizione del 2023 da Mauro Pelaschier al timone di WB8, di Giancarlo Bassetti.

Ma quel punto del mar Ligure, più o meno dove posizionata la Boa Odas, fu pure testimone delle scelte tattiche che permisero esattamente 50 anni fa al Tarantella di vincere la tosta Giraglia del 1975, al comando di Giulio Belloni, velista di fama e figlio del comandante. Fu proprio nei dintorni della boa, infatti, tra disalberamenti ed abbandoni per il forte maestrale oltre i 30 nodi, che Tarantella – che verrà celebrata proprio oggi nel nostro golfo – guadagnava il vento con scelta tattica determinante per assicurarsi la vittoria a Tolone. Non è per caso, allora, che il Trofeo comandante Belloni raffiguri l’incrocio simbolico tra la siluetta stilizzata del Tarantella e quella dell’Argonauta, il sommergibile rubato.

Durante la premiazione di domani, al molo del porticciolo, ci sarà anche l’assegnazione del premio per la migliore immagine della Boa Odas catturata dagli equipaggi durante il suo doppiaggio.

m. magi