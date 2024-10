Reggio baseball under 12 è vicecampione d’Italia

La Reggio Baseball è vice campione d’Italia nella categoria Under 12. Nelle Final Four di categoria andate in scena al diamante "Notari" di Parma, la formazione cittadina si è arresa solo al Grosseto, che si impone 9-1 e conquista con merito lo scudetto.

Nessuna amarezza, tuttavia, per un risultato straordinario arrivato al termine di una stagione praticamente perfetta, come dimostrano le sole 3 sconfitte all’attivo: "Sono davvero emozionato – spiega il manager Andrea Cesca – perché questi ragazzi, oltre ad essersi divertiti e ad averci fatto divertire, hanno dato lustro e orgoglio alla nostra società. Durante tutta la stagione si sono dimostrati sul pezzo, col gruppo che ha fatto davvero la differenza. Un ringraziamento speciale va a coach Vargas: senza di lui tutto questo non sarebbe stato possibile". In semifinale Reggio era riuscita a rimontare l’iniziale vantaggio del Milano 1946, rimasto al comando per metà partita, prima di cedere sul 9-4; nel turno precedente, disputato a metà settembre, erano state invece Nettuno e Rovigo a cadere sotto i colpi dei cittadini, vittoriosi rispettivamente 8-0 e 11-2.

Dulcis in fundo, a coronamento di un percorso straordinario, l’esperienza in Polonia di Edoardo Biagini e Samuel Ferretti, che a luglio hanno vestito i colori dell’Emilia Romagna alle Little League di Kutno.

Questo il roster che ha raggiunto il secondo posto nazionale: Giacomo Zappardino, Federico Orlandini, Matteo Colatini, Elisha Cook, Titus Cook, Paolo Adani, Daniele Cesca, Edoardo Biagini, Riccardo Orlandini, Marco Di Martino, Samuel Ferretti, Riccardo Fantini, Davide Mosele, Flavio Bartoli, Riccardo Pelati. Coach: Angel Vargas. Manager: Andrea Cesca.