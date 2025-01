Remo gigliato, 2024 al top. Altri due titoli per ’Firenze’

Mentre il canottaggio italiano sta preparandosi per la prossima stagione azzurra sotto la nuova guida tecnica di Antonio Colamonici, al rientro dopo otto stagioni ct. della Romania, anche il remo toscano sta scaldando i motori col suo storico allenatore Luigi De Lucia. Intanto, nell’ultima gara dell’anno – i Tricolori di indoor rowing al Cus Pisa, la Canottieri Firenze ha coronato la stagione con altri due titoli.

Il primo con Giovanni Paoli che ha dominato la gara riservata ai vogatori di 17 e 18 anni, con ben 70 partenti; l’altro col master Luca Aiazzi. Due bronzi gigliati anche nel Meeting nazionale allievi e cadetti con ben 154 partecipanti, grazie a Rossi Felix Graeme Ferrari e a Valentina De Napoli. Risultati, questi, che hanno arricchito il palmarès stagionale del circolo del Ponte Vecchio confermando la società fra le top 10 d’Italia e prima in Toscana, su 150 affiliate. Il suo fiore all’occhiello sono stati ancora una volta i giovani per i quali la "Firenze" rappresenta da sempre il trampolino di lancio verso i traguardi più alti. Molti i protagonisti che hanno illuminato la scena nel 2024: primo su tutti il già citato Paoli, classe 2007, che dopo quello del 2023, in Polonia ha rivinto il titolo europeo nel quattro senza, e in Canada ha conquistato anche l’oro iridato; a seguire, due trionfi tricolori (otto complessivi dal 2022 a oggi).

Nel 2025 sarà ancora lui la stella biancorossa, con lo sguardo puntato sui Mondiali di Trakai (Lettonia) ai primi di agosto. Sempre in azzurro, Vittoria Caterina Card e il timoniere Roy Rabah hanno vinto in Coupe de la Jeunesse nel quattro con mentre un altro titolo italiano porta la firma del quattro con under 17 composto da Andrea Pellegrino, Lapo Baldi, Giulio Papetti, Pietro Targioni e Filippo Joannais al timone.

Grande attesa, infine, per le ragazze. Lo scorso anno Ginevra De Lucia, Carolina Ceseri e Giada Bargellini insieme a Card sono state d’argento agli Italiani under 19 nel quattro senza; anche da loro ci si aspetta molto, soprattutto fra le under 17 dove potranno contare pure su Cristina Spedaliere e Bianca Nocentini.

Franco Morabito