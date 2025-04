Standiana: Nuovi Eventi Sportivi e Lavori di Adeguamento per il 2025

"Sarà un 2025 importante per la Standiana e ricco di eventi sportivi per la Canottieri Ravenna". Claudio Miccoli lo ha affermato con orgoglio. Il presidente della Canottieri Ravenna ha infatti presentato il ricco menù degli appuntamenti agonistici, partendo dalle novità del bacino che si avvia a compiere i 30 anni di attività. Proprio la struttura che confina con Mirabilandia, conoscerà infatti nei prossimi anni, importanti lavori di adeguamento: "La Federazione Italiana Canottaggio, mantenendo gli impegni in sede di assemblea nazionale nella quale è stato eletto il nuovo presidente Davide Tizzano, ha puntato subito sulla valorizzazione sportiva ed impiantistica del bacino di canottaggio della Standiana, di proprietà del comune di Ravenna e gestito dalla Canottieri Ravenna 1873 fino dall’inaugurazione del settembre 1997. In tal senso l’avvento del nuovo corso presidenziale, segna l’inizio di un percorso che la Federazione ha tracciato con determinazione e che porterà la Standiana, in pochi anni, ad essere infrastrutturato per potere ospitare quelle manifestazioni a livello internazionale per cui era stato pensato e realizzato a suo tempo dal Comune di Ravenna".

Lo stesso Miccoli ha illustrato il menù degli appuntamenti del 2025: "Partiremo da metà maggio col meeting nazionale giovanile, che coinvolgerà anche gli esordienti e i master, per una presenza di circa 1.300 canottieri, che si sfideranno nel primo confronto ufficiale della stagione agonistica. Il 7-8 giugno è in calendario una regata interregionale a cui parteciperanno tutte le società remiere della nostra regione, del Veneto, della Toscana e delle Marche, oltre alla storica Mincio di Mantova, con più di mille atleti in gara. Dal 6 all’8 luglio ci sarà il clou della stagione con l’organizzazione degli assoluti e U19 pesi leggeri para rowing, ovvero la gara più importante dell’anno, che vedrà anche la diretta di Rai Sport". Ma non è finita: "La Federcanottaggio – ha aggiunto Miccoli – riconoscendo la capacità organizzativa della Canottieri, l’unicità dell’impianto, la sua location, la potenzialità ricettiva del nostro territorio e il rapporto sinergico col comune di Ravenna, ha deciso di affidare al nostro club l’organizzazione del Festival dei giovani per il triennio 2026-28. Sono previsti non meno di 3.500 atleti-gara, accompagnati per la gran parte dai genitori. A settembre ci sarà poi una ulteriore gara interregionale, per chiudere un 2025 di valore assoluto e che porterà anche importanti ricadute economiche sul nostro territorio".

Roberto Romin