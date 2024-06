Restivo e il pass olimpico. Pattuglia Rari agguerrita

Manca ancora l’ufficialità ma dopo i tre nuotatori fiorentini che hanno già in tasca il pass per Parigi – Leonardo Deplano, Filippo Megli e Lorenzo Zazzeri – è assai probabile che nelle prossime ore possa aggiungersene un altro: Matteo Restivo, 29 anni, udinese di nascita ma biancorosso a tutti gli effetti considerato che è tesserato per la Rari Nantes Florentia, allievo di Paolo Palchetti, e nella nostra città si è anche laureato col massimo dei voti e la lode in medicina e chirurgia. L’acuto che dovrebbe aprirgli le porte dei Giochi l’ha fatto a Roma, nel prestigioso Trofeo Settecolli, dove ha vinto la gara dei 200 dorso, la sua specialità, col tempo di 1.57.42, davanti al britannico Greenwood (1.58.34) e all’ungherese Kovacs (1.58.50), fermandosi a un solo secondo dal primato italiano realizzato sei anni fa agli Europei di Budapest. È stato un exploit sorprendente, il suo, perché era sceso in vasca non al meglio.

"L’avvicinamento al Settecolli è stato problematico - ha spiegato Restivo dopo l’arrivo - avevo mal di gola e raffreddore, forse a causa dall’aria condizionata. Non sono soddisfatto del tempo ma non avrei potuto fare di più". Certo è che la chiamata per l’avventura d’Oltralpe per l’otto volte campione italiano (più dieci argenti e tre bronzi), oltre ai due terzi posti in Europa nel 2018: nei 200 dorso e nella 4x100 mista, lo ripagherebbe della delusione subita ai campionati italiani di marzo quando, malgrado la vittoria, mancò la qualifica per appena mezzo secondo. Per la Rari del presidente Andrea Pieri questo è un altro tassello di valore che va ad aggiungersi al recente ritorno in A1, dopo tre anni di attesa, della storica squadra maschile di pallanuoto. Il Settebello azzurro – E, a proposito di pallanuoto, Firenze si appresta a vivere tredici anni dopo la Super Final di World League Italia-Serbia un altro evento di grande spettacolo. Domani, con inizio alle ore 20 alla piscina Nannini di Bellariva, la Nazionale di Sandro Campagna affronterà infatti in una amichevole dal sapore preolimpico la Romania allenata da Bogdan Rath, ex attaccante mancino naturalizzato italiano con 110 presenze con la calottina azzurra e amico-avversario della Rari quando, da giocatore, militava nelle file del Posillipo.

Franco Morabito