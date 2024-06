Retrorunning, due titoli per il pratese Tiziano Magni

Prato, 16 giugno 2024 – Nella capitale del retrorunning nazionale ovvero Albignasego (Padova) si è svolto il 22° Campionato Nazionale Aics di retrorunning sulla distanza dei 3 chilometri; a seguire la 17esima prova mondiale di corsa alternata in coppia mista uomo/donna sulla distanza di un chilometro (500 metri di corsa in avanti per l’uomo mentre la donna corre in retro poi si scambiano le modalità di corsa al giro di boa), gara particolare ma molto divertente. Infine si è svolta la 18esima prova mondiale di corsa alternata individuale sulla distanza di 3 km alternando i primi 500 metri all’indietro poi i successivi in avanti e cosi da ripetere per tre volte.

Il pratese Tiziano Magni ha conquistato due titoli: il titolo nazionale della sua categoria per il secondo anno consecutivo, terminando la gara come primo di categoria col tempo di 20’06” e quarto assoluto (“Non ho fatto il mio personale, purtroppo gli anni passano e a quasi 66 anni devo essere più che contento!”, dice) e secondo posto alla prova mondiale di corsa alternata in coppia mista con Laura Sgarabottolo: “Così, per divertimento, abbiamo centrato un ottimo secondo posto di categoria assoluti (la categoria viene determinata dalla somma degli anni della coppia diviso 2) col tempo di 7’02”.

"Infine anche se la stanchezza si faceva sentire sono partito per la prova mondiale di corsa alternata individuale sui 3 km chiusa col tempo di 18’25” centrando anche qui il titolo nella mia categoria, mentre lo scorso anno ero arrivato secondo. Sono felicissimo dei risultati ottenuti e di aver portato per ben due volte sul gradino più alto del podio il nome della mia città e della mia società sportiva”, conclude.