Revival della scalata allo Spino: attesi i bolidi. Sono due le parate in programma a Pieve

"Lo Spino: Leggende in salita": il revival della cronoscalata automobilistica sul tracciato originario di 12 chilometri e 700 metri della provinciale 208 della Verna torna in scena sabato 28 e domenica 29 settembre a Pieve Santo Stefano, grazie alla Pro-Spino Team insieme al Club Il Saracino di Arezzo, al Camet Toscana nella persona di Giuliano Bensi e ad Attilio Fantini, esperto e collezionista di vetture sportive prestigiosissime. Una rievocazione in chiave non competitiva, ma in quella di un concorso dinamico di conservazione e restauro per auto e moto storiche, sportive e da competizione, sponsorizzato dalla Banca Cambiano, che si articolerà su due giornate e altrettante salite lungo il prestigioso tracciato di questo "autodromo attaccato alla montagna" che è la provinciale 208, come lo definì un grande pilota degli anni d’oro delle salite: il compianto Carlo Benelli, più conosciuto come "Riccardone". Due saranno le parate in programma con partenza la prima nella mattinata di sabato 28 settembre dalle 10 alle 12.30 e la seconda domenica 29, ancora dalle 10 e fino alle 12, con pranzo-premiazione.