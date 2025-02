Ribaltone Forte dei Marmi. Un finale da impazzire

forte dei marmi

4

follonica

3

FORTE DEI MARMI: Gnata, Ambrosio, Borgo, Ipinazar F., Torner, Ipinazar P., Rossi. All. De Gerone.

FOLLONICA: Barozzi, Banini D., Banini F., Pagnini M., Montigel, Franchi, Thiel, Pagnini F.. All. Sergio Silva.

Arbitri: Fronte e D’Avoli.

Marcatori: 3’ pt Banini F., 10’ Banini D.; 5’ st Ipinazar F., 11’ Banini F., 17’ Torner, 23’ st Ipinazar F., 24’ st Borgo.

Note: ammoniti De Gerone; Banini D., Banini F., Pagnini F., Pagnini M..

FORTE DEI MARMI – Mirko De Gerone l’aveva detto alla vigilia della partita: "I problemi societari chiaramente infastidiscono, ma questo gruppo di uomini ha valori importanti e non molleremo di un centimetro". Detto, fatto. Il Forte dimostra perché è la squadra campione in carica. E lo dimostra nella settimana più difficile degli ultimi anni - quella che ha sancito la probabile uscita dalla compagine societaria del main sponsor Attilio Bindi - e contro una squadra forte, come il Follonica che finora aveva vinto tre scontri diretti su tre in stagione, nonostante un parziale di 0-2 e poi di 1-3. Il 4-3 finale, maturato negli ultimissimi minuti, quindi altro non è che la riprova della pasta che tiene unito il gruppo fortemarmino. Partita che inizia a ritmi alti con le difese un po’ troppo leggere e portieri, Gnata e Barozzi, subito protagonisti. A sbloccarla ci pensa Francesco Banini con un tiro dalla distanza, e a complicare le cose, dopo una traversa di Ambrosio, ci pensa Davide Banini con un prodigioso alza e schiaccia. Il Forte non esce mai dalla partita, crea e non molla.

La ripresa è il paradigma di una squadra che non molla. Il Follonica non riesce più a ripartire e Cisco Ipinazar accorcia dalla distanza. Silva ottiene una parziale scossa quando Francesco Banini, in contropiede, trova il 3-1. La valanga rossoblù però non si ferma. Torner con una splendida girata trova il 2-3. A 4’ dalla fine Ambrosio fallisce un tiro diretto. Dopo la seconda traversa di Ambrosio, ancora Cisco Ipinazar impatta da fuori con un diagonale che buca un saracinesca Barozzi. La ciliegina sulla torta la mette Borgo, su tiro diretto, in chiusura e dopo una serie di velocissimi cambi di posizione della pallina. Riccardo Gnata: "Abbiamo un cuore grandissimo e abbiamo ottenuto, voluto, una vittoria meritatissima. Questo gruppo, fatto di uomini che amano quello che fanno, vuole lasciare un segno anche quest’anno".

Classifica: Trissino 48, Lodi 43, Forte 42, Bassano 36, Valdagno e Follonica 34.

Sergio Iacopetti