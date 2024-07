Di corsa ricordando Serena: le foto e la classifica

Prato, 4 luglio 2024 – La Podistica Pratese torna a celebrare la memoria della sua podista Serena Lepore, scomparsa tragicamente il 3 luglio di molti anni fa a soli 14 anni e mezzo in un incidente stradale a Tavola, dove la studentessa del “Datini” abitava con la mamma e il fratello. Questa giornata speciale commemora la giovane atleta. Il presidente del sodalizio, Raffaele Moccia, zio di Serena, ha saputo mantenere viva la memoria di Serena organizzando questo evento in maniera impeccabile, anche dalla nuova sede di Poggio a Caiano.

Nel corso degli anni, la gara ha cambiato location, spostandosi da Tavola di Prato e poi a Seano, per trovare ora la sua sede attuale, sempre più funzionale e accogliente. Nonostante i cambiamenti logistici, la data e gli orari della corsa sono rimasti una tradizione fissa. Si parte sempre al tramonto, mescolando sport, ricordo e solidarietà in un evento che ogni anno coinvolge numerosi partecipanti. Il percorso, come sempre, è stato preparato con cura meticolosa. Le segnalazioni precise e la presenza di decine di volontari garantiscono che i corridori siano sempre guidati e assistiti lungo il tragitto.

I ristori strategicamente posizionati offrono sollievo dalla calura estiva, rendendo la corsa un'esperienza piacevole e sicura. I partecipanti percorrono gli argini dell'Ombrone, attraversando il suggestivo ponte Manetti, per poi immergersi nello splendido parco della piana, parte delle Cascine di Tavola. Questo percorso panoramico accoglie i podisti per una competizione di 10 km, con un percorso ridotto dedicato ai camminatori. All'arrivo, l'organizzazione impeccabile culmina con un abbondante ristoro, caratterizzato da un pasta party presso la vicina sede sociale. Questo momento di convivialità non solo ristorna i partecipanti dopo la corsa, ma rafforza anche il senso di comunità e solidarietà che caratterizza l'evento. Il 24° "Ricordando Serena" si conferma ancora una volta non solo come una gara di alto livello, ma come una manifestazione di affetto e memoria, dove lo sport si intreccia con il ricordo e la solidarietà, rendendo omaggio a una giovane vita spezzata troppo presto, ma mai dimenticata.