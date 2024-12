Riflettori sul ’GP Duomo’. Ultimo show di Vivid Wise

La grande ippica sbarca a Firenze. Domani all’ippodromo Visarno ‘Cesare Meli’ è in programma lo storico e prestigioso 78° Gran Premio Duomo di trotto. Evento internazionale di Gruppo 1 sui 1600 metri, con montepremi di euro 121.000, ideato nel dopoguerra dal direttore delle Mulina Giuseppe Camarrone. In pista cavalli indigeni di 5 anni ed esteri di 4 anni e oltre. Nelle precedenti edizioni di questa corsa sono registrati i nomi di formidabili primatisti europei come Tornese, Keystone Patriot e Crown’s Invitation.

L’edizione 2024 propone otto eccellenti cavalli fra cui spicca Vivid Wise As, campione uscente 2023, che cercherà di concludere la fantastica carriera facendo suo il 22° Gran Premio di Gruppo 1. Ad ostacolare il suo cammino da probabile leader della corsa, ci proveranno i titolati Capital Mail con Antonio di Nardo e Bleff Dipa, grande finisseur guidato dall’esperto Robi Vecchione, mentre l’indigeno Dolce Viky potrebbe inserirsi per un valido piazzamento. Saranno in pista anche Dany Capar, Ideal San Leandro, City Lux e Night Brodde per tentare l’impresa. Vivid Wise As risulta in buona condizione atletica e da tempo si sta preparando per una chiusura vincente dell’attività agonistica: alle 13,30 durante le sgambature riceverà il meritato tributo d’onore.

A fianco del 78° Gp Duomo si svolgerà il 61° Premio Cupolone (montepremi euro 13.200), che presenterà in vetrina interessanti purosangue di 2 anni. Domani il convegno di otto corse inizierà alle 12,55, mentre l’apertura dei cancelli dell’ippodromo avverrà alle ore 11. Al termine della giornata di corse si terrà un’asta di beneficenza i cui proventi saranno destinati all’Ospedale Meyer. Per i bambini sono in programma alcune attrazioni piacevoli come la presenza di Babbo Natale con la slitta e le renne lapponi, la disponibilità di poter montare i pony per il battesimo della sella. Ingresso al costo di 3 euro per gli adulti, gratuito per i bimbi.

La manifestazione avrà oggi un prologo con ‘Visarno XMas Edition - Giocattolando’ una mostra mercato di giocattoli d’epoca affiancati da creazioni di artigiani e rivenditori. Verranno esposti i loro prodotti nel salone dell’ippodromo e nelle aree esterne, insieme a laboratori per la realizzazione di decorazioni e giochi in legno. Due giorni magici in una bella, divertente e suggestiva ambientazione natalizia per i bambini e le famiglie.

Francesco Querusti