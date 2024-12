Riforma del lavoro sportivo: supporto alle associazioni del territorio

Un convegno dedicato alla riforma del lavoro sportivo e, in senso più ampio, la volontà di offrire supporto alle tantissime associazioni e realtà sportive del territorio.

È quanto emerso giovedì pomeriggio dall’incontro avvenuto in Comune, con l’obiettivo di approfondire i punti chiave della riforma, in vigore dal 1° luglio 2023, e offrire supporto pratico agli attori del territorio.

L’amministrazione comunale ha organizzato un importante momento di informazione e confronto aperto a tutte le associazioni, società sportive ed enti locali. Hanno aderito oltre un centinaio di realtà del territorio. L’evento ha visto la partecipazione di due esperti del settore giuridico e fiscale, l’avvocato Simone Alberici, presidente regionale della Figc, e il commercialista Riccardo Bizzarri, che hanno guidato la discussione sui cambiamenti introdotti e sulle nuove opportunità.

La riforma dello sport introduce un quadro normativo organico per il settore sportivo: viene riconosciuto lo status di lavoratore sportivo, sia in ambito professionistico che dilettantistico, chiarendo le tipologie contrattuali applicabili, le specificità del comparto sono disciplinate in modo chiaro, vengono previste disposizioni per la formazione dei giovani atleti e agevolazioni per gli sportivi paralimpici di alto livello, in collaborazione con il Comitato Italiano Paralimpico (CIP).

Si fa inoltre una netta distinzione tra cosa è volontariato e cosa è lavoro. Non da ultimo, la normativa ha introdotto novità fiscali e un trattamento tributario agevolato.

"Per questa serie di motivi e per conoscere più approfonditamente il nuovo sistema dello sport, abbiamo voluto realizzare questo incontro – spiega Francesco Carità –. Come assessore allo Sport, sono orgoglioso di promuovere questo convegno che rappresenta un’opportunità unica per comprendere meglio la riforma e affrontare insieme il processo di adeguamento normativo.

La realtà associativa sportiva del nostro territorio è una risorsa preziosa, animata da grande passione e professionalità. Offrire strumenti utili e momenti di confronto come questo è un impegno che ci siamo presi per sostenere le associazioni sportive in questo momento di trasformazione", ha dichiarato l’assessore Carità.