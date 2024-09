Rignano Run, foto e classifica della decima edizione

Rignano (Firenze), 22 settembre 2024 – Una fresca e nebbiosa mattinata ha accolto i 200 partecipanti della decima edizione della Rignano Run, evento podistico organizzato dal Gruppo AVIS Zero Positivo, con il prezioso supporto della Vab, dei Carabinieri in pensione e della Croce Rossa Italiana. L’ottima organizzazione del percorso ha ricevuto gli elogi del vincitore della Categoria Argento, Giuliano Burchi, che ha esclamato al traguardo: "Bello, bello! Complimenti per la segnaletica!".

Qui LA CLASSIFICA

Il Comune ha patrocinato questa splendida gara, che si è snodata tra le colline di Rignano, regalando agli atleti un dislivello positivo di 310 metri. Un tracciato tanto affascinante quanto impegnativo, con le sue salite che, se non affrontate con la giusta preparazione, possono rivelarsi insidiose. Il percorso, che alternava tratti di asfalto e strade bianche, ha riservato uno spettacolo unico ai partecipanti. Quando la nebbia si è diradata, i corridori sono stati premiati da un panorama mozzafiato, baciato dal sole. Parte del ricavato dell’evento è stato devoluto alla Fondazione Ant, confermando l’anima solidale della manifestazione.

Il servizio fotografico dell'evento è stato curato dall'associazione Regalami un Sorriso, contribuendo a valorizzare l’iniziativa benefica. Una giornata che ha saputo unire sport e solidarietà, rendendo ancora più speciale questa decima edizione della Rignano Run.