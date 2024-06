Rinascita, ecco Luise. Sarà il vice di Dell’Agnello

È Sergio Luise il nuovo viceallenatore di RivieraBanca. Casertano doc, classe ’77, è coach con esperienza ventennale ad alti livelli e anche con un legame con Sandro Dell’Agnello. I due hanno lavorato insieme ai tempi di Forlì e adesso si ritrovano a Rimini. "Sono molto contento di poter far parte della società – dice Luise –, mi ha contattato prima coach Dell’Agnello e poi Alessandro Bolognesi: è stato facile scegliere Rimini e optare per fare da assistente a Sandro, anche a fronte di offerte che erano pervenute da capo allenatore in serie B. Ho osservato con piacere e ammirazione la crescita della società di Rimini. Il coach mi ha parlato bene dell’ambiente e dell’ambizione del club, cercavo un progetto professionale dove lavorare al meglio e con ambizioni importanti. Con Sandro ho lavorato un anno a Forlì, per entrambi è stato positivo: a tutti e due piace lavorare in piazze calde e, conoscendo la passione di Rimini, è stato semplice accettare questa nuova avventura".

Luise è reduce da due anni da head coach alla Juve Caserta 2021 in B. Proprio nella città campana ha iniziato la sua carriera come tecnico, proseguita poi con un percorso che lo ha portato a Vasto, Recanati, Reggio Calabria e Scafati. Fino alla parentesi di Forlì, nel 2021-2022, proprio con coach Sandro Dell’Agnello. Lo staff di Rbr vedrà poi la novità di Massimo Di Giovanni come preparatore fisico, mentre c’è un forte raffreddamento sull’ipotesi Imbrò come play titolare della nuova stagione. Resta piuttosto probabile che il giocatore venga liberato da Trapani, ma la Rinascita sta pensando ad altri nomi. Rbr vuole un play, un lungo d’area e un esterno, oltre che l’americano che andrà a completare il puzzle.

Loriano Zannoni