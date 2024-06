Ringressi stupisce tutti. È suo il titolo regionale

Un empolese sul tetto regionale del tennis tavolo di Terza Categoria. A imporsi ai recenti campionati toscani di Forte dei Marmi è stato infatti Josè Ringressi, tesserato per il Ciatt Prato ma empolese doc. Un successo che permette all’esperto giocatore di rimanere per il diciannovesimo anno consecutivo in Terza Categoria.

Nel girone eliminatorio Ringressi ha esordito battendo 3-1 Di Ponzio (11-9; 11-8; 7-11; 11-4) e ripetendosi contro Ficini con il punteggio di 3-0 (11-4; 11-5; 11-7). Nei quarti di finale se la vede quindi contro Mazzocco, che nei precedenti aveva quasi sempre avuto la meglio. Stavolta, invece, l’empolese si impone con un netto 3-0 (11-6; 12-10; 11-7) e vola in semifinale dove con lo stesso risultato si libera anche di Raspi (11-7; 11-8; 11-8 i parziali). Per Ringressi si aprono quindi inaspettatamente le porte della finalissima, visto che alla vigilia del torneo l’unica ambizione del portacolori del Ciatt Prato era quella di mantenere la categoria. Invece strada facendo Ringressi ha acquisito sempre più consapevolezza raggiungendo livelli di gioco che non toccava da oltre cinque anni. Nella sfida remake del girone eliminatorio contro Ficini, che gioca a sua volta decisamente meglio rispetto al primo incontro, per l’assegnazione del titolo regionale l’empolese trionfa così per 3-1 con i parziali 11-8; 9-11; 12-10 e 11-6.