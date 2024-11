Ripercorrendo l’Acquedotto Leopoldino: un debutto di successo tra storia e solidarietà

Livorno, 1 novembre 2024 – Nel decimo anniversario dell’associazione Asd Sempre di Corsa di Livorno, nasce una nuova e stimolante iniziativa podistica che affonda le radici nella storia e nel paesaggio toscano: la prima edizione dell’eco-trail "Ripercorrendo l’Acquedotto Leopoldino".

Realizzata grazie all’appoggio dell’Associazione culturale CambiaMenti, la gara si propone non solo di offrire un’esperienza sportiva unica, ma anche di valorizzare e sensibilizzare il pubblico sul recupero di uno dei patrimoni architettonici più suggestivi della regione.

Un’architettura imponente come sfondo alla sfida sportiva

Il percorso, che attraversa gli affascinanti resti dell’Acquedotto Leopoldino, rappresenta un vero e proprio viaggio nel tempo. Questo acquedotto settecentesco, costruito per portare l’acqua dalla sorgente di Colognole fino a Livorno, si snoda tra tempietti, conserve, casotti e arcate neoclassicheggianti che testimoniano il genio ingegneristico dell’epoca. Le imponenti strutture architettoniche si estendono per oltre 18 km, tra muraglioni, viadotti e gallerie, regalando ai partecipanti un panorama mozzafiato e uno scenario quasi onirico, dove ogni passo sembra fondersi con la storia.

200 podisti affrontano una sfida immersa nella natura

Sono stati circa 200 i podisti che hanno deciso di sfidarsi in questa gara unica nel suo genere. Un eco-trail impegnativo, con 300 metri di dislivello positivo, che ha saputo mettere alla prova anche gli atleti più esperti, offrendo al contempo l’occasione di vivere un’avventura in totale sintonia con la natura circostante. Il percorso, con il suo alternarsi di salite e discese, ha richiesto forza, resistenza e concentrazione, ma ha anche saputo premiare gli sforzi con scenari di straordinaria bellezza.

Il patrocinio delle istituzioni e il sostegno del volontariato

L’evento ha ottenuto il patrocinio del Comune di Livorno, del Comune di Collesalvetti e della Regione Toscana, confermando l’importanza di iniziative che uniscono sport e valorizzazione del territorio. Sotto l’egida del CONI e della UISP, "Ripercorrendo l’Acquedotto Leopoldino" si è svolta con grande successo, grazie anche alla collaborazione di volontari e associazioni locali che hanno reso possibile una giornata di sport e cultura.

Solidarietà e fotografia: "Regalami un sorriso" documenta l’evento

A rendere ancora più speciale questa prima edizione è stato l’impegno della ETS Regalami un sorriso, che ha documentato l’intero evento con un servizio fotografico esclusivo. Ogni scatto non è solo un ricordo della gara, ma anche un’occasione per fare del bene: attraverso le fotografie, "Regalami un sorriso" raccoglie fondi per progetti benefici, unendo così il valore dello sport alla solidarietà. Partecipare a "Ripercorrendo l’Acquedotto Leopoldino" significa quindi contribuire a una causa nobile, dando nuova vita a un patrimonio storico e offrendo speranza a chi ne ha bisogno.

Un futuro promettente per una manifestazione che ha già conquistato i cuori

Il successo di questa prima edizione lascia intravedere un futuro promettente per "Ripercorrendo l'Acquedotto Leopoldino". Con una formula che sa unire agonismo e impegno sociale, questo evento sembra destinato a diventare un appuntamento fisso per i podisti e gli amanti della natura e della cultura. Che si tratti di un corridore in cerca di nuove sfide o di un semplice appassionato desideroso di scoprire le meraviglie della Toscana, l'eco-trail lungo l'acquedotto leopoldino promette di offrire emozioni uniche e indimenticabili.