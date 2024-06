Ripescaggio in Prima. Il Prato Nord ci spera

Lo Jolo si è fermato ai playoff e tenterà di compiere quel passo in più, mentre Csl Prato Social Club e C.F. 2001 hanno conquistato una salvezza relativamente comoda. E poi c’è il Maliseti Seano, retrocesso dalla Promozione. Sono le formazioni di Prato e provincia che, sulla base dei verdetti emessi dal campo, dovrebbero prendere parte alla Prima Categoria. Ci sono tuttavia ottime possibilità che all’elenco si aggiunga anche il Prato Nord, che dopo la vittoria agli spareggi-promozione di Seconda Categoria con il Sarteano potrebbe essere ripescato per completare gli organici: bisognerà ad ogni modo attendere le prossime settimane per poterne avere la certezza. Di certo c’è che, a prescindere dalla categoria, la società del presidente Degli Innocenti affronterà la prossima stagione con un nuovo tecnico: proprio due giorni fa coach Giorgio Di Grandi ha lasciato il club per motivi familiari, avendo deciso di fare ritorno in Sicilia. Il CSL Prato Social Club si è separato da Sebastian Rondelli e a breve sarà ufficializzato il nome del nuovo mister e lo stesso farà lo Jolo. La dirigenza del Casale è stata indubbiamente la più rapida, sotto questo punto di vista: dopo un periodo da tecnico ad interim prima del ritorno di Filippo Ermini, Daniele Allori sarà direttore generale del club per la prossima annata. E a guidare la prima squadra dalla panchina sarà il già annunciato Alessandro Calderone.

Giovanni Fiorentino