Ritorna la Pistoia–Abetone. L’ultramaratona più amata

Ogni anno uno degli appuntamenti più attesi, se non il più atteso, dai podisti è la Pistoia-Abetone. Manca ormai appena una settimana alla 47° edizione di una delle ultramaratone più prestigiose presenti in calendario. Il 30 giugno, alle ore 7:30, i numerosi atleti al via partiranno da Piazza del Duomo, il che è una delle prime novità, considerando che la partenza classifica era in San Giovanni Fuorcivitas, per iniziare la propria scalata verso l’Abetone lunga 50 chilometri. Un dislivello di oltre 1300 metri (dai 65 della partenza ai 1388 dell’arrivo) per una domenica che sarà una grande festa di sport e di socialità, visto il prezioso supporto di numerosi enti e associazioni che anche per il 2024 hanno riconfermato la volontà di essere vicini all’ente organizzatore della corsa, l’Asd Silvano Fedi. "Il primo ringraziamento – dice il presidente Guido Amerini – va gli oltre 400 volontari che ci hanno dato un prezioso aiuto logistico nell’organizzazione. È dal 1976 che sono nello staff della Pistoia-Abetone, un evento a tutto tondo che è ben più di una semplice corsa podistica. Anche quest’anno il livello sarà molto alto, con tanti di punta in chiave nazionale oltre che provenienti dall’estero".

Attualmente sono circa 1300 gli iscritti, col numero che è destinato a crescere in quanto ci sarà tempo fino a domani per poter presentare la propria candidatura. "Un evento simile rinsalda ulteriormente il legame tra città e montagna – sottolinea Luca Marmo, presidente della provincia di Pistoia -. Di anno in anno la Pistoia-Abetone fa sempre un passo avanti, rinnovandosi e dimostrando grande attenzione ai temi del sociale". La corsa sarà valida come Campionato Italiano Fidal 50 km Assoluti e Master, oltre che per il Campionato Nazionale e Regionale Gran Fondo Donatori Avis e per il Challenge Romagna-Toscana. Inoltre è stato anche istituito il Trofeo Forze Armate e Corpi di Polizia, riservato agli appartenenti alle due categorie. "ll lavoro di squadra si dimostra ancora una volta vincente - afferma l’assessore Alessandro Sabella - ed è bello che un evento simile coinvolga ben tre comuni nella nostra provincia. La Pistoia-Abetone si conferma un appuntamento in grado di portare turismo sportivo ed economico in città".

Saranno ben cinque i percorsi da poter compiere, ognuno con un differente grado d’impegno e di difficoltà. Oltre alla "classica" distanza di 50 km, è prevista la 30 km Pistoia-San Marcello, la camminata Free Walking tra San Marcello e Abetone, sulla distanza dei 20 km, il trekking notturno con partenza nel cuore della notte e il Quarto Traguardo, appuntamento riservato ad atleti diversamente abili e ai propri accompagnatori, con partenza prevista a Le Regine. Quest’ultimo in particolare è uno dei fiori all’occhiello della manifestazione. Ideato nel 2002 da Floriano Frosetti, incarna alla perfezione il messaggio della Pistoia-Abetone: una corsa che non sia solo sport ma anche inclusione sociale, divertimento e piacere di stare insieme. Alla nuova sede dell’Asd Silvano Fedi è stato anche svelato un murales realizzato dagli studenti e studentesse della classe 3E del Liceo Artistico Brunelleschi di Montemurlo.

Michele Flori